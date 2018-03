Scatto rialzista per Rhoen-Klinikum

Scatto rialzista per Maire Tecnimont : Vigoroso rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,69%. Su base ...

Scatto rialzista per Newfield Exploration : Grande giornata per Newfield Exploration , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,51%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Newfield Exploration ...

Scatto rialzista per ACS : Prepotente rialzo per Actividades de Construccion y Servicios , che mostra una salita bruciante del 2,24% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la ...

Scatto rialzista per Quanta Serv : Ottima performance per Quanta Serv , che scambia in rialzo del 2,36%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Quanta Serv mantiene forza relativa positiva ...

Scatto rialzista per Urban Outfitters : Seduta decisamente positiva per Urban Outfitters , che tratta in rialzo del 2,06%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Urban Outfitters ...

Scatto rialzista per W.W. Grainger : Vigoroso rialzo per W.W. Grainger , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,24%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota ...

Scatto rialzista per Rolls-Royce Holdings : Grande giornata per Rolls-Royce Holdings , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,32%. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un ...

Scatto rialzista per Pacific Gas & Electric : Brillante rialzo per Pacific Gas & Electric , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,00%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pacific Gas & Electric evidenzia un ...

Scatto rialzista per Fincantieri : Grande giornata per il principale complesso cantieristico al mondo , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,72%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto ...

Scatto rialzista per Bio On : Brilla Bio On , che passa di mano con un aumento del 2,58%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bio On rispetto all'indice, evidenziando ...

Scatto rialzista per Juniper Networks : Prepotente rialzo per Juniper Networks , che mostra una salita bruciante del 3,35% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al ...

Scatto rialzista per Bunzl : Seduta decisamente positiva per Bunzl , che tratta in rialzo del 2,49%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa che il ...

Scatto rialzista per EI Towers : Seduta decisamente positiva per la società di infrastrutture per le comunicazioni , che tratta in rialzo del 5,21%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di EI Towers evidenzia un ...

Scatto rialzista per Coca Cola HBC : Grande giornata per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,26%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra ...