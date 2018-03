Pd | giovedì capigruppo | Guerini-Marcucci in pole

meteoweb.eu

: Questa sera, Giovedì 15 Marzo 2018, alle 18,30 Convocazione straordinaria Capigruppo, presso il Comune di Montecchio Emilia - MauroCaldini : Questa sera, Giovedì 15 Marzo 2018, alle 18,30 Convocazione straordinaria Capigruppo, presso il Comune di Montecchio Emilia -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Roma, 19 mar. (AdnKronos) –l’indicazione dei nomi e martedì l’elezione dei due nuovi presidenti dei gruppi dem a Camera e Senato. Questo il timing previsto, riferiscono fonti parlamentari Pd. I nomi sul tavolo restano quelli di Lorenzoper Montecitorio e Andreaper palazzo Madama. Quest’ultimo vede molto freddi gli orlandiani: “Un’indecenza,almeno è uno più di mediazione…”. Ma per i renziani (forti di una maggioranza anche se non schiacciante nei gruppi) la cosa sarebbe chiusa: “Sono loro”. La riunione dei gruppi diservirà non solo per l’indicazione deima anche per decidere l’atteggiamento che terrà il Pd sull’elezione dei presidenti delle Camere. “Oggi -si fa sapere- circola molto forte l’ipotesi Salvini al Senato e Di Maio alla Camera e se ...