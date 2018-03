Ho ucciso io Lauretta Confessa il compagno della giovane mamma gettata in un

huffingtonpost

(Di lunedì 19 marzo 2018) Ha avuto una vita difficile e una morte atroce Laura Petrolito. Vent'anni, due bimbi piccoli, una storia d'amore andata male e un nuovocon cui le cose, da tempo, non funzionavano più. Abbandonata dalla madre a tre anni, cresciuta dal padre con l'aiuto degli assistenti sociali del Comune. Un amore enorme per i suoi figli che "raccontava" su Facebook, chiedendo di essere compresa, di non essere giudicata. I carabinieri l'hanno trovata domenica mattina morta. Assassinata a coltellate e scaraventata in un pozzo artesiano nelle campagne del suo paese, Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Dopo ore di interrogatorio per l'omicidio il, Paolo Cugno, hato il delitto.Bracciante agricolo, padreseconda bimba di Laura, si trova ora nella caserma dei carabinieri in stato di fermo. La coppia, hanno raccontato alcuni testimoni sentiti dagli inquirenti, ...