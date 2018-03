Sant’Anna di Stazzema | un “Ostello della pace” nella casa del massacro delle Ss La

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 marzo 2018) Un OstelloPacein cui le SS massacrarono la sua famiglia. E’ quello che potrebbe nascere, con il contributo finanziarioGermania, adi, in provincia di Lucca, grazie alla generosità di Enrico Pieri, 84 anni. Pieri è sopravvissuto, all’età di 10, a uno dei massacri nazifascisti più efferatiseconda guerra mondiale. Berlino fa molta fatica a far condannare i suoi ex militari ritenuti colpevoli dai tribunali per le stragi sul territorio italiano, ma ora si dice pronta – attraverso la voce dell’ambasciata di Roma – a collaborarespesa per questa iniziativa. Ladove le SS massacrarono la sua famiglia Ladi Pieri è rimasta ferma a quel 12 agosto 1944, la mattina d’estate che ha portato via con sé 560 vite, a. Le squadre del Führer circondarono il paesino di montagna all’alba, grazie alla guida dei ...