Ferrari pole GT | con Lauda | alla 12 Ore di Sebring

F1 - Test Barcellona 2018 : Ferrari vs Mercedes è duello al gelo! Vettel vicino al tempo della pole 2017 - Bottas lo marca stretto : E’ il solito duello Ferrari - Mercedes a scaldare il cuore degli appassionati in una seconda giornata di Test a Barcellona (Spagna) che dire gelida è poco. Come da previsioni, è arrivata anche la neve a far compagnia a piloti e team nell’ultima ora in programma. Un con Test o surreale, lontano dal consueto, che però non ha cambiato gli equilibri agonistici della Formula Uno: la Rossa contro le Frecce d’ Argento e le Frecce ...

Lo stadio Ferraris è in vendita : costo 10 milioni - la Sampdoria in pole : Lo stadio Luigi Ferraris è in vendita: il costo è di 10 milioni di euro. Come riporta l’edizione di Genova de La Repubblica, il Comune del capoluogo ligure starebbe trattando con Genoa e Sampdoria per cedere l’impianto. In pole position ci sarebbe la Sampdoria. «Ho incontrato la società blucerchiata già un paio di volte, ai […] L'articolo Lo stadio Ferraris è in vendita: costo 10 milioni, la Sampdoria in pole è stato realizzato ...