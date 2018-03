Bollette ogni 28 giorni | rimborsi a partire dalle prossime fatture

"Per compensare le Bollette ogni 28 giorni diano giorni gratis come rimborso" : ' giorni gratis ' di bolletta per rimborsare gli utenti. E' questa la richiesta formulata dall'Agcom che, con quattro diffide quasi in fotocopia, ha chiesto a Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre di posticipare l'emissione della prossima fattura di un numero di giorni pari a quelli "erosi", nelle parole del Garante, con l'emissione delle bollette a 28 giorni .Il meccanismo è semplice: lo 'sconto' si calcola a partire dal 27 giugno 2017, quando ...

Bollette ogni 4 settimane - come chiedere il rimborso : Torna al centro dell’attenzione il tema della Bollette ogni 4 settimane . Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha effettuato dei controlli su mandato dell’Antitrust alle varie compagnie telefoniche e presso la sede di Assotelecomunicazioni per capire se possa esistere un accordo dietro all’aumento delle tariffe dell’8,6% da parte di queste ultime con il ritorno alla fatturazione a 30 giorni. Ricordiamo che nel 2017 ...

L’Autorità Antitrust sospetta che quattro grandi operatori di telefonia abbiano fatto accordi a danno dei consumatori sulla storia delle Bollette ogni 28 giorni : L’Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM, l’ Antitrust italiana – ha detto di aver avviato un procedimento istruttorio nell’ipotesi che quattro grandi operatori di telefonia mobile – TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb – si siano accordati per The post L’Autorità Antitrust sospetta che quattro grandi operatori di telefonia abbiano fatto accordi a danno dei consumatori sulla storia delle bollette ogni 28 ...

La storia infinita delle Bollette ogni quattro settimane : Entro aprile operatori telefonici e pay-tv dovranno mettersi in regola e fatturare alla fine del mese, ma programmano aumenti delle tariffe per rifarsi dei minori ricavi The post La storia infinita delle bollette ogni quattro settimane appeared first on Il Post.