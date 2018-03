Sorteggio Champions League - le possibili avversarie di Juventus e Roma ai quarti di finale. Real Madrid da evitare - tutti vogliono il Siviglia di Montella : La Juventus e la Roma si sono qualificate ai quarti di finale della Champions League 2018 ed il calcio italiano può esserne felice: da 11 anni non capitava di avere due rappresentanti tra le migliori otto d’Europa. I bianconeri hanno ottenuto il pass grazie alla stupenda vittoria ottenuta di Wembley contro il Tottenham con le reti della coppia H-D (Higuain-Dybala). I Campioni d’Italia ora aspettano di conoscere l’avversario che dovranno ...

Tabellone Champions League - il derby tutto italiano ed il Sorteggio da sogno - le possibili avversarie di Juve e Roma : Tabellone Champions League, grande impresa per l’Italia che ai quarti di finale potrà contare su due squadre italiane, la Juventus e la Roma, non succedeva da ben 11 anni, adesso le due squadre possono arrivare fino in fondo alla competizione, la squadra di Massimiliano Allegri ha più chance mentre quella di Di Francesco può rappresentare la mina vagante. Ed ai quarti il sorteggio può regalare proprio lo scontro tra Juventus e Roma, un ...

Sorteggio quarti Champions : possibili i derby tra club della stessa nazione : In attesa di Barcellona-Chelsea e Besiktas-Bayern, già qualificate due italiane, due spagnole e due inglesi. L'articolo Sorteggio quarti Champions: possibili i derby tra club della stessa nazione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie della Roma ai quarti di finale. Pericoli Real Madrid e Juventus! : La Roma si è qualificata per i quarti di finale della Champions League 2018: dopo 10 anni, i giallorossi sono tornati tra le magnifiche otto squadre migliori d’Europa! Venerdì 16 marzo, alle ore 12.00, si svolgerà a Nyon il Sorteggio per determinare gli accoppiamenti. Quasi certamente l’urna riserverà un’avversaria di alto rango per i capitolini. Dai quarti di finale in poi il Sorteggio diventa ‘libero’, dunque ...

Sorteggio Champions League 2018 - quarti di finale : quando si svolge? Data - programma - orario e come vederlo in tv : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Eurosport, Mediaset Premium; in diretta streaming sul sito di Mediaset, su Sky Go e su Premium Play; in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 16 ...

Allegri - Juventus formato Champions/ “Squadra compatta - Dybala straripante” e sul Real al Sorteggio... : Allegri, Juventus formato Champions League: "squadra compatta, Dybala straripante". 11esima vittoria di fila e sorpasso sul Napoli: "Real al sorteggio? Assolutamente no.."(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 20:02:00 GMT)

Champions League 2018 - le possibili avversarie della Juventus ai quarti di finale. Sorteggio da brividi : rischio Real Madrid e City : CLICCA QUI PER DATA, PROGRAMMA, ORARI DEL Sorteggio La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri hanno sconfitto il Tottenham per 2-1, espugnando Wembley grazie al micidiale uno-due firmato da Higuain e Dybala che a metà del secondo tempo hanno rimontato il gol di Son. I ragazzi di Max Allegri sono così tra le migliori otto squadre d’Europa e attendono il loro avversario nel ...

Sorteggio quarti Champions League - date ed orario : c’è la Juventus! : Sorteggio quarti Champions League, date ed orario: c’è la Juventus! – La Juventus prima gioca malissimo e rischia la debacle contro il Tottenham, poi reazione importantissima nella ripresa e la squadra di Allegri che ribalta lo svantaggio iniziale firmato da Son. Trascinato da un super Higuain la squadra bianconera supera con più di qualche problema il turno degli ottavi di finale e vola ai quarti con l’obiettivo di almeno ...