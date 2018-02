Levante | è amore con Diodato? Le parole del giudice di X Factor

tvzap.kataweb

: Sono così fusa che ho detto a @eglevt 'il nuovo singolo di Levante è 1996 la stagione dell'amore silenzioso' - bl0ndewidow : Sono così fusa che ho detto a @eglevt 'il nuovo singolo di Levante è 1996 la stagione dell'amore silenzioso' - ArtisticParley : RT @paoloigna1: S’Agapò LEVANTE Chiamami Amore | Videoclip - paoloigna1 : S’Agapò LEVANTE Chiamami Amore | Videoclip -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Da quando è diventatadi Xil mondo del gossip ha puntato gli occhi sulla cantautrice(QUIchi è), e la cronaca rosa nei mesi scorsi ha riferito della relazione tra lei e il collega, reduce dal Festival di Sanremo dove ha presentato con Roy Paci il brano Adesso. Eppure, intervistata da Grazia l’artista commenta per la prima volta le voci sul suo conto: Non ho mai dichiarato di stare con lui. Non amo parlare della mia vita privata, trovo che non sia necessario. Faccio musica. Magari un giorno farò anche il cinema, il teatro, chissà… … il gossip è una cosa che non mi piace e in cui mi sono ritrovata mio malgrado. Per quanto possa fare gola un titolo, il gossip non aggiunge niente alle nostre professioni. LEGGI:e Arisa lite su Instagram, ma è ‘tutto uno scherzo‘, il nuovo singolo E allora parliamo di musica, visto che ...