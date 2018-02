Wind All Inclusive Celebration 30 | 1000 Minuti | 500 SMS E 30 Giga A 10 Euro

1000 minuti - 500 SMS e 30 GB di Internet a 10 euro? Domani forse con Wind All Inclusive Celebration 30 : Domani dovrebbe essere un giorno importante in casa Wind perché dovrebbe vedere la luce una nuova super offerta con un pacchetto mozzafiato e attivabile da qualsiasi cliente, senza alcun vincolo. L'articolo 1000 minuti, 500 SMS e 30 GB di Internet a 10 euro? Domani forse con Wind All Inclusive Celebration 30 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Wind prova a riconquistare gli ex clienti con le nuove All Inclusive Flash : Wind prova a tentare gli ex clienti con due nuove offerte e due conferme: si tratta di Wind All Inclusive Flash 10, All Inclusive Flash 12, All Inclusive Flash 30 Giga e Wind Smart 10 Easy 20. Si tratta di offerte riservate a coloro che riceveranno l'SMS informativo. L'articolo Wind prova a riconquistare gli ex clienti con le nuove All Inclusive Flash è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Come installare Windows 10 : Avete comprato da poco un PC senza sistema operativo per risparmiare (o magari lo avete assemblato con le vostre mani), ma vi ritrovate a dover fare i conti con una macchina che vi permette solamente di entrare nel BIOS? Tranquilli, in questa guida vi spiegherò passo per passo Come installare Windows 10. Prima di procedere, assicuratevi di possedere: un PC funzionante dal quale effettuare tutti i procedimenti; un dispositivo USB di pari o ...

Fall Creators Update : raggiunto l’85% di adozione su Windows 10 : Oltre ai dispositivi Surface, Adduplex ha pubblicato anche i dati statistici di febbraio, come di consuetudine, riguardanti le varie versioni di Windows 10. E’ interessante notare come Fall Creators Update, l’ultimo major Update rilasciato pubblicamente da Microsoft, abbia raggiunto adesso l’85% dei PC e tablet Windows 10. Nonostante la velocità di adozione sia diminuita rispetti ai mesi scorsi, resta comunque un dato positivo ...

Wind fa un passo indietro : all’interno dell’app Veon non si potrà più collegare l’account MyWind : Dopo i tentativi fatti per incentivarne l'utilizzo, l'applicazione Veon by Wind ha cominciato a notificare a tutti i suoi utenti che importanti cambiamenti riguarderanno prossimamente il servizio, che non potrà più contare sull'integrazione con l'account MyWind L'articolo Wind fa un passo indietro: all’interno dell’app Veon non si potrà più collegare l’account MyWind è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Principe Harry - così lo scapestrato di casa Windsor sta rubando la scena alla monarchia tutta : Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor, meglio noto come Principe Harry, è solo quinto nella linea di successione al trono d’Inghilterra: prima di lui – per dire – hanno diritto a regnare sul Regno Unito oltre a suo padre Carlo e suo fratello William, anche suo nipote George e sua nipote Charlotte, rispettivamente di anni 4 e 2 e mezzo. Eppure Harry, da sempre considerato lo scapestrato di casa Windsor per via del suo ...

Da Vittozzi a Windisch staffetta di bronzo ma passa con il giallo : PyeongChang Alpensia Olympic Park, la gara di staffetta mista del biathlon più incredibile ed emozionante della storia è finita da mezz'ora abbondante, ma la classifica ancora non è apparsa sul tabellone. Che succede? I francesi festeggiano e si inchinano al nuovo eroe nazionale Martin Fourcade, al quinto oro olimpico della carriera, che ha trascinato la squadra ad una vittoria esaltante. I norvegesi se ne stanno tranquilli in un angolo a ...

Wind : dal 3 aprile le tariffe “Basic” e “Senza Scatto” si adegueranno alla tariffazione mensile : Wind continua ad aggiornare le proprie tariffe che dovranno a una fatturazione mensile entro il 4 aprile 2018. Dopo essere toccato al servizio MyWind, è arrivato il turno di due piani tariffari a consumo, Wind Basic e Wind Senza Scatto L'articolo Wind: dal 3 aprile le tariffe “Basic” e “Senza Scatto” si adegueranno alla tariffazione mensile è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Windows 10 Mobile : la build 15254.249 non si installa su molti smartphone : La build 15254.249 di Windows 10 Mobile rilasciata nei giorni scorsi sui canali fast e slow del programma Insider, presenta un bug in fase di installazione. Nello specifico, gli utenti segnalano che, una volta effettuato il download completo dell’aggiornamento, appare un avviso di errore nel momento in cui si procede con la fase di preparazione dell’installazione. Come potete osservare dagli screenshot riportati qui di seguito, ...

Biathlon - staffetta mista : Vittozzi - Wierer - Hofer e Windisch conquistano il bronzo. Oro alla Francia e argento alla Norvegia : Ottava medaglia per l'Italia ai Giochi di Pyeongchang: l'ha conquistata la staffetta mista di Biathlon composta da Lukas Hofer, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer e Dominik Windisch. Oro alla Francia e ...

I migliori antivirus Windows 10 da installare sul pc : La sicurezza informatica al giorno d'oggi è uno dei problemi principali che devono affrontare gli utenti di tutto il mondo. Gli hacker sono sempre pronti a sfruttare le falle presenti sulla Rete per entrare all'interno dei computer degli utenti. Il modo più semplice per difendersi è installare un antivirus Windows ...

Ritorno alla fatturazione mensili : diffide Agcom a Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb e Sky : Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello Cardani, ha verificato la persistenza sul mercato di offerte di servizi di telefonia fissa o convergenti con cadenza di fatturazione 28 giorni, ed ha conseguentemente deciso di avviare nuovi procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori responsabili della reiterata violazione della delibera n. 121/17/CONS. Su proposta del ...

Come disinstallare la nuova app Foto di Windows 10 Mobile : A causa di un errore da parte di Microsoft, gli utenti Insider fast di Windows 10 Mobile hanno ricevuto sui loro smartphone un nuovo aggiornamento dell’app Foto. Sfortunatamente è stata distribuita la nuova versione sviluppata per PC e tablet che contiene numerose funzionalità tra cui i filtri e la regolazione del colore ma che sui dispositivi più piccoli presenta tantissimi bug, senza contare l’interfaccia grafica per nulla ...

Biathlon - Dominik Windisch : un lavoratore che regala sculture alla fidanzata e sa imparare dalle sconfitte : Dominik Windisch è il vincitore della medaglia di bronzo nella sprint olimpica del Biathlon ai Giochi Olimpici, la prima dell’edizione di PyeongChang2018 per l’Italia. In pochi però, esclusi gli appassionati della disciplina, conoscono l’alpino che oggi si è classificato terzo alle spalle del tedesco Arnd Peiffer e del ceco Michal Krcmar. Dominik proviene da Rasun Anterselva, così come Dorothea Wierer, anche se originaria di ...