Un altro aggiornamento su iPhone X | 8 | 7 | 6S | 6 e 5S con iOS 11 3 beta 3 pubblica | le

Xbox One : un nuovo aggiornamento pubblico introduce la modalità non disturbare e molto altro : Dopo settimane di test da parte degli utenti Insider, l’aggiornamento 1802 è pronto per essere rilasciato al pubblico. Microsoft ha confermato, infatti, che il roll-out globale è stato avviato alcune ore fa. Diversamente dai precedenti update pubblici, in quest’ultimo non troviamo soltanto i soliti fix di bug ma anche alcune novità che i videogiocatori troveranno sicuramente utili. Changelog ufficiale Hub di giochi nel menu guida – ...

Non demorde il Samsung Galaxy S6 Edge Plus : altro aggiornamento per i Vodafone : Si tiene al passo coi tempi il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, che muove un altro passo in avanti verso le più recenti omologazioni. Questa volta ad aver preso confidenza con gli ultimi aggiornamenti disponibili è stato l'esemplare brandizzato Vodafone, che ha accolto il firmware G928FXXS4CRA1, caratterizzato dalla patch di sicurezza di gennaio. Questi i dettagli: Samsung Galaxy S6 Edge Plus Vodafone PDA: G928FXXS4CRA1 CSC: G928FVFG3CQI4 ...

altro step di avvicinamento per Huawei P10 e P10 Plus all’aggiornamento Oreo il 26 gennaio : Interessanti informazioni quelle che ci arrivano direttamente dal mondo dei cosiddetti Huawei P10 e P10 Plus, almeno per quanto riguarda coloro che sono ansiosi di mettere le mani sull'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo l'avvio del programma beta, step fondamentale per giungere nel più breve tempo possibile al rilascio del pacchetto software nella sua versione definitiva, oggi possiamo fare un ulteriore step per il pubblico ...

Segnalato in Italia l’aggiornamento B181 per Huawei P10 : altro test sui problemi fotocamera : Sta per arrivare anche in Italia un nuovo aggiornamento dedicato a coloro che hanno deciso di acquistare un Huawei P10. Sto parlando della patch B181, destinata a portare a bordo di questo device novità minime rispetto a quanto riscontrato poche settimane fa con la patch B180 (approfondita con apposito articolo sulle nostre pagine) ed ovviamente ancora impostata su Android Nougat. Insomma, in attesa di toccare con mano Oreo, con il relativo ...