Isola dei Famosi | Francesca Cipriani e i misteri della scienza

Isola dei Famosi 2018 - quinta puntata del 20 febbraio in diretta : Giucas Casella tenta un esperimento di ipnosi : Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 si avvicina al giro di boa con la quinta puntata. E su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del martedì sera per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: le anticipazioni della quinta puntata A partire dalle 21.30 circa, su Canale 5, Alessia Marcuzzi ...

L'Isola dei Famosi : ecco cosa accadrà nella quinta puntata del 20 febbraio : Bentornati con un nuovo appuntamento con le notizie sulL'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 che ha appena svelato Francesca Cipriani essere stata vittima di molestie. Le anticipazioni della quinta puntata in onda oggi 20 febbraio, ci svelano che Giucas Casella farà un esperimento di ipnosi, mentre scopriremo il nome dell'eliminato della settimana. Anticipazioni Isola dei Famosi 5^ puntata: cosa farà Giucas Casella? Le anticipazioni della ...

Isola dei Famosi - furibonda lite tra Giucas e Jonathan : "Sei aggressivo" : Il clima all' Isola dei Famosi si fa sempre più teso e questa volta i protagonisti di una furibonda lite sono stati Giucas Casella e Jonathan Kashanian. I naufraghi si stavano preparando per andare a ...

Isola dei Famosi : Nadia Rinaldi replica a Striscia la Notizia : Nadia Rinaldi risponde al servizio di Striscia la Notizia sull’Isola dei Famosi Barbara d’Urso ha invitato a Pomeriggio 5 Nadia Rinaldi. La conduttrice ha dato modo all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi di rispondere al servizio mandato in onda da Striscia La Notizia. Il tg satirico di Canale 5 ha infatti trasmesso un fuori onda di […] L'articolo Isola dei Famosi: Nadia Rinaldi replica a Striscia la Notizia proviene ...

FRANCESCO MONTE/ La difesa di Karina Cascella : "Eva Henger? Potrebbe essere sua madre" (Isola dei Famosi) : A prendere le difese di FRANCESCO MONTE, involontario protagonista del "droga-gate" dell'Isola dei Famosi 2018, anche Karina Cascella, che ha accusato Eva Henger di essersi accanita...(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 18:41:00 GMT)

Isola dei Famosi - Karina Cascella : "Monte potrebbe essere il figlio della Henger" : Dopo il caso del presunto consumo di marijuana da parte di Francesco Monte all 'Isola dei Famosi , sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono schierati dalla parte dell'ex tronista ...

NADIA RINALDI REPLICA ALL'EX MARITO FRANCESCO TORALDO/ L'attrice chiede scusa (L'Isola dei famosi 2018) : NADIA RINALDI REPLICA ALL'EX MARITO FRANCESCO TORALDO dopo la lettera pubblicata da Di Più. Ospite in studio dopo la pesante eliminazione dal reality show. (L'Isola dei famosi 2018).(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 18:10:00 GMT)

Francesco Monte/ "Non torno in Honduras e non chiedo scusa ad Eva". Le parole della Rinaldi (Isola dei Famosi) : Francesco Monte non torna all'Isola dei Famosi 2018: l'ex naufrago racconta la sua verità al settimanale Chi svelando cosa c'è davvero con Paola Di Benedetto.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 18:00:00 GMT)

ALESSIA MARCUZZI - TAPIRO DA STRISCIA LA NOTIZIA/ Il canna gate inguaia la conduttrice (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MARCUZZI riceve il TAPIRO d'oro da STRISCIA la NOTIZIA per il canna gate che coinvolge Eva Henger e Francesco Monte. La conduttrice dell'Isola dei Famosi 2018 ascolta nuove prove.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 17:58:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - diretta streaming oggi 20 febbraio quinta puntata : social - televoto e live blogging : ... video, in maniera veloce; " scegliere un naufrago preferito per poter ricevere delle notifiche personalizzate, che lo tengano informato sul personaggio scelto; " votare; " seguire il live streaming ...

Francesco Monte intervistato a Chi : “Non chiedo scusa a Eva Henger e non torno all’Isola dei Famosi” : Francesco Monte intervistato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini mette dei punti fermi su tutta la vicenda che lo ha coinvolto all’Isola dei Famosi 2018. Le dichiarazioni di Francesco Monte al magazine Chi Francesco Monte ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago puntualizza la sua situazione in merito alle accuse della Henger sul “canna –gate”: L’Isola e i suoi teatrini per me sono un capitolo chiuso. Per fare share si è disposti a ...

ANGELA RENDE/ Chi è la moglie di Amaurys Perz? Pronta ad abbracciare il marito? (Isola dei Famosi 2018) : ANGELA RENDE, la moglie dell'ex sportivo Amurys Perez, potrebbe riabbracciare il marito che questa sera rischia di abbandonare l'Isola dei Famosi 2028.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 17:06:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - Francesco Monte : ‘Non torno in Honduras’ : Per la prima volta dopo il ‘canna gate‘ che lo ha travolto, Francesco Monte parla di quanto accaduto sull‘Isola dei famosi direttamente dalle pagine di Chi nel numero in edicola da mercoledì 21 febbraio. Contrariamente a Eva Henger, colei che lo ha accusato di aver fumato marijuana in Honduras, che di recente si è detta disposta a perdonare Monte qualora lui chiedesse scusa, il giovane spiega: Ho letto su Chi le ...

Rosa Perrotta in lacrime all’Isola dei Famosi : la confessione dell’ex tronista : Isola dei Famosi, Rosa Perrotta piange per i genitori: la rivelazione dell’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta sta dimostrando di essere una donna davvero molto forte. La dolce e bellissima naufraga dell’Isola dei Famosi pare stia vivendo al meglio questa grande avventura. Sono davvero tanti i telespettatori del reality-show che stanno imparando a […] L'articolo Rosa Perrotta in lacrime all’Isola dei Famosi: la ...