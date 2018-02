"Senza una legge sempre più persone chiedono di andare in Svizzera" : Cresce il numero degli italiani che vanno in Svizzera o anche solo pensano di andarci per praticare l'eutanasia. La conferma arriva dall'associazione Exit Italia, ventun anni di vita, la prima ad occuparsi della questione nel nostro Paese."In poco più di un anno, dal primo gennaio 2017 al 31 gennaio scorso - fa notare ad HuffPost il fondatore e presidente, Emilio Coveri - settantasette persone si sono rivolte a noi per avere informazioni ...

San Valentino : una giornata Senza freni con la pornostar Malena su DMAX : Per un'alternativa al San Valentino romantico, nel giorno dedicato all’amore, DMAX (canale 52, gruppo Discovery Italia) dalle ore 14:00 fino a notte fonda ci sarà una programmazione...

“Dov’è finita la vicina?”. A 80 sparisce misteriosamente nel nulla - Senza lasciare tracce. Alla fine un vicino - insospettito - inizia a indagare. E scopre una verità sconvolgente : ecco cos’era successo a quella donna (no - tranquilli - non ci indovinerete davvero) : Un vero e proprio incubo, di quelli che al solo pensiero potrebbe far venire una notevole tachicardia anche al più calmo di noi. E che invece si è trasformato in tragica realtà per un’anziana della quale si erano perse le tracce: senza che nessuno se ne fosse accorto, la donna era semplicemente rimasta intrappolata nel bagno della propria abitazione, incapace di forzare la porta per aprirsi una via di fuga. Ore di angoscia che si ...

“Era la mia vita - me l’avete strappata”. A 38 anni si ammala di influenza - come tanti : ma le sue condizioni peggiorano di colpo e dietro una tragedia Senza senso salta fuori - all’improvviso - un’inquietante verità. Amici e parenti chiedono (straziati) giustizia : Una morte assurda e che farà discutere parecchio, come sempre accade quando di mezzo c’è il sistema sanitario (in questo caso quello americano) e le sue storture. Tutto è successo negli Stati Uniti, per la precisione a Weatherford in Texas, in una scuola, la Ikard Elementary, dove lavorava una donna di 38 anni di nome Heather Holland, insegnante molto benvoluta da tutti. Colpita dall’influenza, molto diffusa quest’anno ...

Quel post virale sul “rifugiato Senza biglietto del treno” racconta una storia falsa : La relazione ufficiale di Trenitalia ha smentito la versione circolata moltissimo online The post Quel post virale sul “rifugiato senza biglietto del treno” racconta una storia falsa appeared first on Il post.

“Sul serio è lei?”. Invecchiata e coi capelli corti : riuscite a riconoscerla? Avvistata e prontamente immortalata per strada - la diva ha lasciato i fan Senza parole con questo look a dir poco inedito. Una trasformazione in piena regola : Irriconoscibile è dire poco. Ma dov’è finito il glamour? E i capelli biondi? Siamo abituati a vederla ‘al top’, specie durante i red carpet e le manifestazioni come i recentissimi Golden Globes e invece, dopo essere stata Avvistata e prontamente immortalata per le strade di Los Angeles, la ritroviamo con un look inedito. Intanto Invecchiata, con evidenti rughe sul volto, e poi con un caschetto corto brizzolato con tanto di ...

RENDE - QUATTRO CADAVERI IN CASA/ Ultime notizie CoSenza - ancora nessuna certezza : RENDE, QUATTRO CADAVERI in CASA: Ultime notizie Cosenza. Famiglia sterminata a colpi di pistola: omicidio-suicidio? Giallo sulla strage: nuovi elementi e ipotesi(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 21:10:00 GMT)

Come avere una connessione Internet Senza telefono : Come avere una connessione Internet senza telefono The post Come avere una connessione Internet senza telefono appeared first on PinkRoma.

Staino sull'asSenza del Pd alla manifestazione di Macerata : "Incomprensibile - Renzi ha fatto una cazzata" : "Non esserci per il Pd è stata un'altra delle cose incomprensibili, tanto per farsi del male. A Renzi ho detto che ha fatto una cazzata". Così, in un'intervista a Repubblica, il disegnatore satirico Sergio Staino, che spiega di sentirsi tradito."Questo è un sentimento che provo da molto tempo: il fatto di essere abbandonato ma soprattutto dai compagni che vanno via dal Pd", dice Staino, secondo cui "era tutto semplice: ...

“Vergognati - sei un mostro”. Il gesto choc nell’aula di tribunale : prima l’arresto per quel reato terribile - una storia da film horror. Poi quel particolare - sotto gli occhi di tutti - che ha sdegnato il mondo. Un caso davvero agghiacciante - follia Senza fine : Un siparietto davvero agghiacciante quella andato in scena subito dopo l’arresto di una giovane che aveva fatto il giro del web con il suo caso di folle violenza. A far discutere i social in queste ore è la storia di Jasmine Cochran, teppista fermata nel Regno Unito a soli 19 anni e sbattuta in carcere con delle accuse molto gravi: armata di coltello, avrebbe prima minacciato pesantemente e poi aggredito fisicamente una donna ...

Nina Zilli duetta con Sergio Cammariere a Sanremo 2018 : il video in Senza appartenere in una speciale versione voce e piano : Tra le più votate della giuria demoscopica, ma poco apprezzata dalla Sala Stampa e Tv, Nina Zilli duetta con Sergio Cammariere a Sanremo 2018 nella quarta serata del Festival. Il brano scelto dal duo è proprio Senza appartenere, l’inno alle donne che ha ottenuto pareri discordanti dopo le prime due esibizioni trasmesse in diretta su Rai 1. Per una canzone dedicata alla forza e al coraggio del genere femminile, la Zilli non poteva che avere ...

Belen e Andrea Iannone verso le nozze? Luna di miele alla Maldive Senza Santiago : MILANO- Dopo gli impegni di lavoro a New York per Belen Rodriguez e in Giappone per Andrea Iannone, la coppia si regala un viaggio alle Maldive. With @timur #room...

Senza autorizzazioni - il Consiglio di Stato dà una mazzata al portocanale di Cagliari : L'intervento di Soprintendenza e Regione potrebbe non bastare: per "salvare" il porto canale di Cagliari dall'invalidità delle autorizzazioni paesaggistiche, riconosciuta dall'ultima sentenza del ...

“Lo hanno preso a martellate - poi nel microonde”. Violenza Senza precedenti. Il filmato (atroce) è finito su Youtube e per i due responsabili non c’è stato scampo. Una storia che fa venire il voltastomaco : Il mondo non è solo quello che vediamo, quello alla luce del sole, fatto di sorrisi, abbracci e amore. C’è un lato oscuro, che rimane celato. Lo stesso che il giallista Carlo Lucarelli definisce “l’altra metà”, quella più nera, più cattiva, malata. Questa storia racconta proprio di questo, di un male esistenziale che porta due individui a far del male, a odiare, distruggere e uccidere. senza nessun motivo, hanno preso un cucciolo di cane ...