Allerta Meteo | tre giorni di freddo intenso | forte maltempo al Sud | tanta neve fino a

Allerta Meteo Sicilia : da stasera temporali e venti di burrasca : Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso di Allerta gialla per condizioni meteo avverse in Sicilia, valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani. In particolare, dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, ...

Allerta Meteo - freddo e maltempo : avviso della protezione civile per il Centro/Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una vasta perturbazione di origine atlantica sta interessando gran parte dell’Italia Centro-settentrionale. Dalla tarda serata sono previste precipitazioni, anche a carattere temporalesco, sulle regioni meridionali, associate ad una decisa intensificazione dei venti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo vento forte e mare mosso : “Per la giornata di martedì 13 febbraio sono previsti venti forti di Bora sul mare e fascia costiera, con valori previsti di 25-30 nodi (50-60 km/h), con moto ondoso fino a molto mosso al largo. Sono previste residue precipitazioni sul settore centro-orientale a carattere nevoso a quote collinari e in forma di acqua mista a neve su fascia pedecollinare. Esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio“: sulla base delle previsioni Arpae, la ...

Allerta Meteo - freddo e maltempo sull'Italia : tanta neve tra Lunedì 12 e Giovedì 15 Febbraio :

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : da domani tornano gelo e neve : domani sulla regione arrivera’ un fronte freddo atlantico che interessera’ gia’ dal primo mattino la zona montana e dalla mattinata anche pianura e costa. Il fronte lascera’ la regione nella notte tra lunedi’ e martedi’. Lo rende noto una Allerta regionale della Protezione civile che prevede domani sul Carso, oltre i 200 metri, probabile neve moderata nel corso della mattinata e fino a sera con Bora moderata, ...

Allerta Meteo - tanta neve nelle prossime ore al Centro/Nord fin in pianura : avviso e bollettini della protezione civile : Una perturbazione di origine atlantica farà il suo ingresso nella giornata di domani sulle regioni settentrionali, determinando un generale peggioramento delle condizioni Meteorologiche e portando nevicate diffuse soprattutto sul Nord-est, lungo i settori appenninici della Toscana e sull’Emilia-Romagna, regione in cui raggiungeranno anche quote di pianura. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa ...

Allerta Meteo - il ciclone Africano diventa un "mostro" sul mar Jonio : pressione crollata a 989hPa - altre 24h di forte maltempo al Sud [LIVE] :

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo al Sud : piogge torrenziali in atto su Sicilia - Calabria e Puglia per il ciclone Africano in risalita sul mar Jonio [LIVE] :

Allerta Meteo Messina : forte maltempo in arrivo [INFO e DETTAGLI] : La SORIS (Sala Operativa della Protezione Civile Regionale) ha comunicato, sulla scorta del bollettino di vigilanza meteorologico nazionale: ? Un LIVELLO DI CRITICITA’ MODERATA per rischio idrogeologico ed idraulico per temporali per i Comuni delle zone di Allerta A (versante Tirrenico) ed I (Versante Ionico); ? Un LIVELLO DI Allerta – CODICE ARANCIONE ? Una FASE OPERATIVA DI PREALLARME. Le AVVERSE CONDImeteo: DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24 DI ...

Maltempo - Allerta Meteo da Ragusa a Messina : La Protezione Civile della Sicilia annuncia un'allerta gialla e arancione per le prossime 24/30 ore. Temporali da Ragusa a Messina. Neve a 900 metri.

Allerta Meteo Reggio Calabria : ecco tutte le indicazioni del Comune [INFO e DETTAGLI] : A seguito del “messaggio di Allertamento per criticità idrogeologica-idraulica-temporali ”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede tra l’altro un livello di Allerta (arancione) per l’intera giornata di domani, 10 febbraio 2018, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile : non ...

Allerta Meteo Calabria : stato di attenzione nella zona di Serra San Bruno : Maltempo in arrivo al Sud Italia e in particolare in Calabria, dove sono previste violente precipitazioni. In particolare per la zona di Serra San Bruno si rende noto “che in data odierna è stata diramato dall’ARPACAL messaggio di Allertamento unificato – prot. 6049 del 09/02/2018 per il territorio del Comune di Serra San Bruno dalle ore 24.00 del 09.02.2018 alle ore 24.00 del 10.02.2018, in conseguenza di ciò: Particolare attenzione dovrà ...

Allerta Meteo Sicilia : codice arancione sul versante orientale : Per la serata di oggi, e la giornata di domani, la Protezione civile regionale ha emanato un bollettino di Allerta meteo, con codice di rischio idrogeologico arancione per la Sicilia orientale. Secondo il Centro funzionale multirischio regionale si prevedono dunque fenomeni temporaleschi che potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, forte vento e mare localmente mosso. L’amministrazione comunale di Catania ...