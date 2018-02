Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius | l’attrice sostiene il fidanzato dal backstage del

Le acconciature di Millie Bobby Brown e delle altre star giovanissime : Le onde morbide di Reese Witherspoon, il pixie sbarazzino di Kate Hudson, la doppia coda strutturata di Halle Berry: poche sorprese ai SAG Awards 2018, almeno da parte delle star più famose, quasi sempre certezza di look da dieci e lode. Il merito di aver portato un po’ di pepe alla serata, almeno sul fronte beauty, è andato alle giovanissime, tutte under 20 da tenere d’occhio. LEGGI ANCHESAG Awards 2018: i beauty look più belli A ...

Millie Bobby Brown ai SAG Awards 2018 in Converse (foto) : dopo il look da diva la star di Stranger Things torna bambina : look decisamente più da bambina per Millie Bobby Brown ai SAG Awards 2018, che torna sul red carpet dopo il contestato vestito da "adulta" indossato in occasione della cerimonia dei Golden Globes. La piccola star di Stranger Things si è mostrata più a suo agio e sorridente rispetto la passata cerimonia, sfoggiando un vestito rosa chiaro molto semplice e un paio di Converse. L'attrice tredicenne era nominata nella categoria Performance ...

Oh baby - ne vedremo delle belle : da Millie Bobby Brown a Kaia Gerber - ecco la carica delle under 20 : Sono in passerella, sui red carpet, nelle pubblicità e - soprattutto - sui social. Segni particolari: meno di 20 anni, stile da urlo, brand di alta moda che litigano per accaparrarsele. Nel mondo delle sfilate e dei look all'ultimo grido una squadra di teenager sbaraglia tutte, mettendo in cantiere un futuro da star (per non parlare del presente). Gigi e Kendall, fatevi da parte, siete ...

Millie Bobby Brown - Eleven di “Stranger Things” : «Non sono i capelli a fare la bellezza» : Millie Bobby Brown oggi ha 13 anni. Ne aveva solo 11 quando ha girato la prima stagione di Stranger Things, la serie Netflix che l’ha subito catapultata sui red carpet di Hollywood. E per interpretare l’incontenibile Eleven, Millie aveva dovuto dire addio ai suoi capelli. Due anni dopo l’attrice ha deciso di condividere con i suoi follower – sono quasi 2 milioni su Twitter, 11 (milioni) su Instagram – il momento in ...

Millie Bobby Brown si sarebbe fidanzata : lui è il cantante Jacob Sartorius : Millie Bobby Brown si sarebbe fidanzata! Secondo UsWeekly, la star di “Stranger Things” starebbe uscendo con Jacob Sartorius. I due sono molto vicini dallo scorso ottobre, la loro amicizia sarebbe cresciuta fino a diventare amore e durante le ultime feste sono andati anche a Disney World in Florida insieme. [arc id=”98f21bd0-b030-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Un paio di indizi anche sui social, dove i fan hanno notato che la ...

Meno spazio a Millie Bobby Brown in Stranger Things 3 per il film sulla sorella di Sherlock - Enola Holmes? : Anche Millie Bobby Brown in Stranger Things 3 potrebbe apparire Meno rispetto alle stagioni precedenti: come per il collega Finn Wolfhard (Mike) impegnatissimo in progetti per il grande schermo, anche per l'interprete di Eleven si sono spalancate le porte del cinema, dunque potrebbero restringersi quelle di Hawkins e del suo SottoSopra. L'attrice, che recentemente ha fatto parlare di sé per un look ritenuto da molti troppo "adulto" sul red ...

L’evoluzione di Millie Bobby Brown - da Eleven a Enola Holmes : Che Millie Bobby Brown non fosse solo un bel visino ce n’eravamo accorti già nel 2016, quando la sua interpretazione di Eleven in Stranger Things, la popolare serie tv di Netflix, era riuscita ad accendere i riflettori su una ragazzina di tredici anni dal talento straordinario. I grandi occhi verdi, il sorriso luminoso e un talento recitativo da non sottovalutare, pronto ad abbandonare le mura di Hawkins e spingersi finalmente a ...

Millie Bobby Brown è la sorella di Sherlock Holmes : A soli tredici anni d'età, Millie Bobby Brown è già una delle attrici più famose al mondo, complice l'eccellente lavoro svolto sul set della serie TV 'Stranger Things'. Di conseguenza, la sua carriera sta decollando: già sappiamo che sarà la protagonista di 'Godzilla: King of ...

Niall Horan fan di Stranger Things - lo scambio di messaggi con Millie Bobby Brown : 'Ne sono ossessionato' : ... ex componente degli One Direction attualmente in pausa, ha manifestato attraverso i social la sua ossessione per la nuova serie tv statunitense prodotta per la piattaforma di servizio streaming ...

Millie Bobby Brown : abito hot per l'attrice troppo giovane : L' abito hot in seta nera con cui Millie Bobby Brown ha varcato la soglia dei Golden Globe Awards 2018 sta scaldando gli animi del popolo dei social: l'attrice è infatti considerata troppo giovane per ...

Niall Horan fan di Stranger Things - lo scambio di messaggi con Millie Bobby Brown : “Ne sono ossessionato” : Niall Horan fan di Stranger Things! Il cantante, ex componente degli One Direction attualmente in pausa, ha manifestato attraverso i social la sua ossessione per la nuova serie tv statunitense prodotta per la piattaforma di servizio streaming Netflix. A notarlo, la strepitosa Millie Bobby Brown, attrice di punta della serie tv di Netflix prodotta dai fratelli Duffer, che nella serie televisiva interpreta il ruolo di Undici, e sotto i ...

I capelli di Millie Bobby Brown ai Golden Globes 2018 : richiamo a Eleven o alla schiena nuda? : Il look di Millie Bobby Brown ai Golden Globes 2018 ha fatto veramente discutere. La star tredicenne è stata vista arrivare sul tappeto rosso senza i suoi giovani colleghi di Stranger Things, che invece sono giunti sorridenti all'evento facendosi qualche foto insieme. L'atteggiamento della baby star non è stato molto apprezzato dagli utenti dei social media, che hanno giudicato anche il vestito che la Brown indossava ai Golden Globes: un ...

Golden Globe 2018/ Vincitori e premi : la star di Stranger Things Millie Bobby Brown al centro delle polemiche : Golden Globe 2018: ecco come seguire la premiazione attraverso la diretta streaming, tutte le informazioni ed i presentatori dell'intera manifestazione.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 11:14:00 GMT)

Millie Bobby Brown - lo stile teen che funziona : Tredici anni, al suo attivo la serie tv più chiacchierata e amanta del momento, Stranger Things, collaborazioni con griffe di moda del calibro di Converse e Calvin Klein by Appointment e oltre 11 milioni di followers su Instagram. È anche la più giovane a essere stata candidata (e vincere) agli Emmy Awards 2017 come miglior attrice non protagonista. Millie Bobby Brown è insomma la teeneger più seguita e corteggiata del momento. Merito del ...