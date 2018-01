Donald Trump chiede in prestito un Van Gogh | il museo gli propone un water d' oro

Davos - Donald Trump : “Serve sistema commerciale equo. Metterò sempre l’America al primo posto” : Due giorni fa la cancelleria Angela Merkel aveva avvertito da Davos: “Non si va avanti con il protezionismo” riferendosi a Donald Trump: “Non ha imparato la lezione della storia. Oggi è il turno del presidente Usa e nel discorso al World Economic Forum ribadisce la politica perseguita fino a oggi: quella dei dazi. Anche se il numero della Casa Bianca rivolge un appello: “Venite in America. Io credo nell’America e la ...

"America First - ma non da sola" Donald Trump parla a Davos "Sì a commercio globale se equo" : "Come presidente degli Stati Uniti porro' sempre 'America First', come i leader degli altri paesi dovrebbero fare". Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump da Davos al World Economic Forum. "America First non significa America da sola, quando gli Stati Uniti crescono, cosi' cresce il mondo". Segui su affaritaliani.it

Gli occhi del mondo su Davos - dove parla Donald Trump. "L'America è per un commercio aperto ed equo" : "C'è tantissima gente, come non hanno mai visto prima", dice il Presidente ai giornalisti, prima di arrivare al World Economic Forum, dove pronuncerà l'atteso intervento ai big dell'economia. Il presidente americano ha detto che il suo messaggio sarà "molto ben accolto" e rileverà che gli Stati Uniti stanno "facendo incredibilmente bene, meglio di quanto fatto in decenni"

Donald Trump : Voglio un dollaro forte : A puntare il dito sull'ultimo annuncio di Trump in materia di dazi anche il Ministro dell'Economia italiano, Pier Carlo Padoan che si è detto preoccupato dalle "minacce protezionistiche a cui c'è ...

Donald Trump a giugno aveva ordinato di licenziare il procuratore speciale per il Russiagate Mueller : Solo il rifiuto - dopo un tempostoso confronto alla Casa Bianca - del consigliere legale del presidente, Donald F. McGahn II, di eseguire l'ordine bloccò tutto. A riverlarlo è il New York Times, secondo il quale solo la minaccia di McGahn di dimettersi invece di chiamare il ministero della Giustizia ed ordinare di far fuori Mueller, salvo' la testa di quest'ultimo

Donald Trump ha chiesto in prestito al Guggenheim un quadro di Van Gogh - il Guggenheim gli ha offerto il water d’oro di Cattelan : È successo lo scorso settembre: la storia è stata raccontata ora dal Washington Post The post Donald Trump ha chiesto in prestito al Guggenheim un quadro di Van Gogh, il Guggenheim gli ha offerto il water d’oro di Cattelan appeared first on Il Post.

Donald Trump arrivato a Davos - vede May e Netanyahu : "Saro' presto a Davos, Svizzera - ha scritto su twitter poco prima di partire - per dire al mondo quanto e' formidabile l'America e come va bene. La nostra economia ora sta avendo un boom e con tutto ...

Il primo anno di Donald Trump da presidente - in cifre : È passato poco più di un anno da quando Donald Trump è diventato ufficialmente il presidente degli Stati Uniti. Un buon modo per riassumere questi 12 mesi – passati tra guerre nucleari minacciate e crisi quasi quotidiane – è affidarsi ai The post Il primo anno di Donald Trump da presidente, in cifre appeared first on Il Post.

"Trump is not welcome". Proteste anti-Donald a Davos - dove il presidente Usa arriva giovedì : "Trump not welcome", "Trump non è il benvenuto". È lo slogan che hanno gridato centinaia di manifestanti mentre sfilavano per le strade del distretto finanziario di Zurigo per protestare contro l'arrivo del presidente Usa al World Economic Forum organizzato quest'anno a Davos. Nei prossimi giorni è infatti previsto un suo intervento al summit internazionale. La manifestazione era stata annunciata nei giorni scorsi e ...

Russiagate - Il procuratore Mueller vuole sentire Donald Trump : Robert Mueller alza il tiro. Dopo aver convinto a deporre l'ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon, il procuratore speciale del Russiagate ha già messo sotto torchio l'attorney general Jeff Sessions, primo membro del governo ad essere sentito nelle indagini. Ed ora intende interrogare nelle prossime settimane lo stesso Donald Trump, in particolare sulla sua decisione di cacciare il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn ...

Fine dello shutdown negli Stati Uniti : democratici e repubblicani trovano un accordo. Donald Trump sarà al Forum Davos : I democratici americani hanno raggiunto un accordo con la maggioranza repubblicana che consentirà la riapertura dell'amministrazione, chiusa da tre giorni. Si tratta, ha spiegato il capo della minoranza al Senato Chuck Schumer, di una "intesa" finalizzata a "proseguire il negoziato in vista di un accordo globale sui temi in discussione".L'accordo che ha sbloccato la situazione al Senato prevede una proroga dell'esercizio provvisorio fino ...

Donald Trump - un anno da presidente in 30 foto : Donald Trump ha tagliato il traguardo del primo anno da presidente alla Casa Bianca: si era insediato infatti il 20 gennaio 2017. Dodici mesi vissuti intensamente tra provvedimenti che hanno fatto discutere, viaggi all’estero, siluramenti, gaffe e lo spauracchio permanente dell’inchiesta Russiagate (qui un’analisi sul suo primo anno). Molti protagonisti della prima ora hanno lasciato l’amministrazione, dallo stratega ...

Edward Snowden : Donald Trump è sotto attacco da parte di due Stati ombra : Edward Snowden: Donald Trump è sotto attacco da parte di due Stati ombra Che i media siano controllati e che si auto-censurino per salvarsi il sedere, lo sa anche un cacciavite. Ma che due notizie bomba sul Presidente della nazione più potente del mondo, e accessibili a tutti, possano lo stesso per un ordine di […] L'articolo Edward Snowden: Donald Trump è sotto attacco da parte di due Stati ombra proviene da Essere-Informati.it.