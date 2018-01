Silent Hills PT per PC | è possibile scaricare un prototipo creato con Unreal Engine 4

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di sabato 20 gennaio 2018) A novembre è apparsa una notizia in rete su un eventuale remake in forma amatoriale di P.T.,il gioco cancellato da Konamicon il motore grafico4. SmoggyChips,un youtuber/sviluppatore Indie ha rilasciato una versionedi questo progetto che puoiadesso e giocare.Questa versione è una build di accesso anticipato e molti altri livelli verranno aggiunti insieme alle correzioni. Il remake di SmoggyChips non è l’unico che puoi testare. Uno dei membri di Reddit ‘LinusPixel’ ha anche rilasciato una versionedi un remake di PT. LinusPixel ha utilizzato uno script per estrarre oggetti, suoni e modelli dal PT originale. Nell’ultima versione di questo remake, ha rilevato correttamente i suoni, aggiunto l’illuminazione e migliorato l’effetto torcia Chi è interessato puòquesto secondo remake di PT ...