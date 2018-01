F1 - Sergio Marchionne : “La nuova Ferrari sarà un mostro o spazzatura” : Un anno fa, di questi tempi, arrivavano le prime indiscrezioni che davano la Ferrari molto competitiva per il nuovo campionato Mondiale di F1, che all’inizio vide la Rossa di Maranello battagliare ad armi pari con la Mercedes, con Sebastian Vettel a lungo davanti al collega Lewis Hamilton nella classifica piloti. Nella seconda parte dell’anno poi il britannico prese il volo ed anche la Mercedes conquistò il titolo costruttori con ...

Sergio Marchionne - La prima supercar elettrica sarà una Ferrari : "Se qualcuno fa una supercar elettrica, la Ferrari, sarà la prima: la faremo, è un dovuto". Sergio Marchionne torna a parlare dal Salone di Detroit. E lo fa partendo dalla Rossa. A chi gli chiedeva se la Ferrari elettrica sarà nel piano industriale l'ad del gruppo FCA ha risposto: "Potrebbe". Acconato una possibilità, arriva una conferma: "La Suv Ferrari arriverà entro il 2020". Il presidente del Cavallino, che nei ...

Sergio Marchionne : "Suv Ferrari arriverà entro il 2020" : Rivoluzione Ferrari. L'amministratore di Fca, Sergio Marchionne, da Detroit ha fornito alcune anticipazioni sulle strategie future della casa automobilistica del cavallino rampante.Marchionne ha spiegato: "Se qualcuno fa la supercar elettrica, la fa Ferrari, sarà la prima a farlo: la faremo, è un atto dovuto". A chi gli chiedeva se la Ferrari elettrica sarà nel piano industriale, l'ad di Fca ha risposto: "Potrebbe". E il suv ...

Sergio Marchionne contro Matteo Renzi : 'Mi piaceva - ma quella persona non la vedo più da tempo' : Ma il manager italocanadese, a margine dell'incontro, ha parlato anche di politica. Come detto, nel mirino ci è finito il segretario del Pd: 'Renzi mi è sempre piaciuto come persona . Quello che è ...

Sergio Marchionne : "Vogliamo aumentare l'organico anche in Italia" : "L'impegno come lo abbiamo preso qui" negli Stati Uniti "lo prendiamo anche in Italia. Stiamo aumentando l'organico a 60.000 negli Stati Uniti e adesso ne aggiungiamo 2.500. Se lo gestiamo bene lo stesso futuro arriverà anche in Italia. Dateci il tempo per farlo". Questo è il messaggio che Sergio Marchionne, l'amministratore delegato di Fca, lancia ai dipendenti italiani del gruppo. L'ad di Fca aggiunge: "È possibile che ...

Sergio Marchionne - Alfa e Maserati - i prossimi modelli saranno le crossover - VIDEO : "Non sono preoccupato dal rally di FCA in Borsa (che oggi ha guadagnato il 2,14%, chiudendo a 19,54 euro, ndr): non credo ci siano movimenti sospetti sul titolo. una questione di fiducia sul nostro piano industriale: confermiamo ulteriormente tutti gli obiettivi per il 2017 e il 2018. Considerando questo", dice Sergio Marchionne, "vedo soltanto un giudizio obiettivo sulle nostre azioni. C'è stato un adeguamento del valore del ...

F1 - Sergio Marchionne e l’acquisto della Ferrari : “Tutte menate - pensiamo a vincere il Mondiale e rilanciare l’Alfa Romeo” : Nelle ultime settimane sono circolate voci di un possibile interessamento all’acquisto della Ferrari da parte di Sergio Marchionne quando non sarà più presidente di Fca. Il 66enne, intervenuto al salone dell’auto a Detroit, ha smentito categoricamente un’ipotesi di questo tipo: “Sono tutte menate…Vabbé che siamo ottimisti, ma pensiamo a vincere il Mondiale e a fare una barca di soldi. Così saremo tutti ...

Sergio Marchionne conferma l'addio da Fca nel 2019 : "Se vuoi fare questo lavoro davvero bene - ti consuma. Sono stanco - ho voglia di fare qualcos'altro" : "Se vuoi fare questo lavoro davvero bene, ti consuma. Sono stanco. Voglio fare qualcosa d'altro". Parola di Sergio Marchionne, che in un'intervista a Bloomberg, ha confermato di fatto la sua uscita dal gruppo nel 2019. L'amministratore delegato di Fca non ha escluso un possibile ruolo in Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli che controlla l'azienda automobilistica e di cui fa parte del cda come vicepresidente non esecutivo: "Se la mia ...

Renato Farina : Sergio Marchionne è il leader che manca all'Italia : Nel nostro mondo italiano una faccenda così è impensabile, impossibile, marziana. Il problema è che abbiamo cacciato via il nostro marziano. Il quale è riuscito a invertire per la prima volta, dopo l'...

Sergio Marchionne - per la successione in Fiat spunta il nome di Monica Mondardini : Il 2018 sarà, con ogni probabilità, l'ultimo anno di Sergio Marchionne alla guida di FCA . E ovviamente, da tempo è iniziato il toto-successione all'uomo che ha trasformato la Fiat in un colosso ...

F1 - Toto Wolff : “La Ferrari rivale numero uno per il Mondiale 2018. Liberty Media non deve provocare Sergio Marchionne” : Con due titoli mondiali (piloti e costruttori in bacheca) Toto Wolff, Team Principal della Scuderia Mercedes, ha analizzato il campionato 2017 di F1 esprimendo anche una posizione piuttosto chiara relativamente al futuro del Circus. Wolff, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha subito chiarito di non aver sottovalutato le novità del regolamento 2017 premianti, da un certo punto di vista, la Ferrari, protagonista di un cambio di passo deciso ...

Sergio Marchionne - La Ferrari può creare un campionato alternativo : In occasione dellannuale pranzo di fine anno della Ferrari con i rappresentanti della stampa Sergio Marchionne ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo ai piani futuri del Cavallino.22 febbraio. Durante l'incontro di Maranello Sergio Marchionne, Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto hanno annunciato che il prossimo 22 febbraio sarà presentata sul web la nuova Ferrari da Formula 1. Dopo il debutto online, però, la monoposto non scenderà subito ...

Ferrari - Sergio Marchionne : 'Pronti a correre in un altro campionato. Quella di Ross Brawn non è Formula 1' : Sergio Marchionne torna a minacciare il circus della Formula 1: sì, l'addio della Ferrari alla Formula 1 è possibile. La minaccia piove in occasione dell'incontro della scuderia con i rappresentanti ...

F1 - la nuova Ferrari sarà svelata il 22 febbraio. E Sergio Marchionne minaccia : “Liberty Media scherza col fuoco : abbiamo la forza per andare via” : In casa Ferrari si è tenuto il pranzo di Natale. È stata l’occasione per fare il punto sulla stagione 2017 e cominciare a parlare di quella 2018. Il presidente Sergio Marchionne è infatti partito proprio da qui, nella parole riportate da La Gazzetta dello Sport. “Considerando da dove siamo partiti nel 2016, abbiamo fatto passi da gigante. Ma la seconda parte di stagione è stata imbarazzante è spiacevole. Le gare asiatiche un ...