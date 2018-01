Coraggio - donne e libertà di stampa alla conferenza di The Post : «La stampa americana ha accolto bene il film, l’unica cosa è che il New York Times ha detto che avrebbe preferito il titolo “The New York Times”»: Tom Hanks si presenta con una battuta alla conferenza stampa successiva alla proiezione stampa di The Post, cui erano presenti anche Meryl Streep e, soprattutto, il regista, Steven Spielberg, che ha subito introdotto la tematica della libertà di stampa, legandola all’attualità: «Si tratta di ...

Spielberg presenta il suo The Post "Lezione di Coraggio per le donne" : ... tipo politica o economia. Una donna che, padrona del Washington Post dopo il suicidio del marito, a cui il suocero aveva lasciato la guida del giornale ha il coraggio di sfidare tutti, dai banchieri ...

Spielberg presenta il suo The Post Lezione di Coraggio per le donne : "La stampa è al servizio dei governati non dei governanti". Gira attorno a questa chiave di lettura "The Post", l'ultimo film di Steven Spielberg che racconta dei cosiddetti Pentago Papers, i documenti che nel 1971 svelarono i retroscena della guerra del Vietnam e il ruolo cruciale dell'editrice Kay Graham nel renderli pubblici.Il film, nelle sale dal primo febbraio, vede per la prima volta insieme ...

The Post - Spielberg : "Un film per il Coraggio delle donne e della stampa" : La leonessa di questa storia è Katharine Graham, "una donna che si è trovata ai vertici della sua professione con la difficoltà di trovare la voce, la forza, per farsi valere in un mondo governato da ...

The Post - la stampa libera e le donne. Meryl Streep 'Insegniamo il Coraggio alle ragazze' - Cinema - Spettacoli : ...democrazia - dice il regista a Milano per presentare il film insieme ai suoi protagonisti - nel 1971 quando Nixon ha portato in tribunale la stampa e ha cercato di negare il suo diritto di cronaca c'...

Meryl Streep : "Con il mio film The Post do Coraggio alle donne che rompono le barriere" : La pubblicazione dei documenti divenne manifesto della ferma rivendicazione del diritto di cronaca da parte dell'editrice del Washington Post Kay Graham (Meryl Streep) e del suo determinato direttore ...

Manuela Arcuri / Video - L’attrice parla delle molestie : ‘Noi donne dobbiamo essere Coraggiose e denunciare!’ : Manuela Arcuri intervistata su Rai2 parla del suo ruolo di madre e attrice e racconta anche il suo punto di vista sui recenti casi di molestie sessuali nel mondo del cinema.(Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 12:22:00 GMT)

Aver scelto #MeToo come persona dell'anno è una ricompensa al Coraggio delle donne e un motivo in più per non tacere : Il coraggio e le testimonianze raccolte da ogni angolo del mondo hanno evidenziato che al lavoro, a casa, nei mezzi di trasporto o per strada, la donna si sente insicura. La scelta del Time è una ...

Uomini e Donne trono classico : il Coraggio di Sabrina Ghio : Durante le ultime puntate di Uomini e Donne trono classico è andata in onda la coraggiosa scelta di Sabrina Ghio. L’ex ballerina di Amici, il talent di Maria De Filippi, pur sapendo che avrebbe ricevuto un “No” come risposta, ha deciso comunque di non abbandonare il trono e di concludere la sua esperienza andando fino in fondo. Sabrina Ghio ha scelto Nicolò Raniolo perché quello era ciò che le diceva il suo cuore. La ragazza si ...

Boldrini : le donne italiane hanno Coraggio e forza : Alla Camera l’iniziativa InQuantoDonna L'articolo Boldrini: le donne italiane hanno coraggio e forza proviene da VanityFair.it.

La vita in un centro antiviolenza : dove le donne trovano il Coraggio di tornare libere : ROMA - Una scarpetta lasciata sul pavimento del corridoio cattura lo sguardo. Un sussulto di allegria il bimbo che interrompe il suo gioco e “ciao!” dice, con una voce così piccola, forte, da rendersi megafono di tutta la...

#SbloccaIlCoraggio La Rai per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne : #SbloccaIlCoraggio è l'hashtag scelto quest'anno dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Il messaggio centrale è il coraggio di denunciare gli abusi e le violenze, chiamando il numero 1522 (sbloccailcoraggio.it)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : lo sfogo di Sabrina Ghio e il mancato Coraggio di Nicolò (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico: Sabrina Ghio ha ricevuto un terribile due di picche da parte di Nicolò Raniolo che ha confessato di non trovarla attraente...(Pubblicato il Tue, 21 Nov 2017 05:05:00 GMT)