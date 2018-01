WhatsApp | video e note audio supereranno i messaggi scritti Ecco perché

Ultimo aggiornamento WhatsApp per Android : arrivano gli adesivi Video : La famosa applicazione di messagistica istantanea #WhatsApp Messenger, che dal 2014 è entrata a far parte del gruppo Facebook Inc., fornira' una nuovissima ed interessante caratteristica nel suo prossimo aggiornamento per i dispositivi che utilizzano il sistema operativo #Android. Senza dubbio, questo aggiornamento è tra i più importanti ed interessanti degli ultimi tempi, e sicuramente rendera' felici i tanti, davvero tanti, utilizzatori di ...

WhatsApp : arriva una nuova funzione - via i privilegi all'amministratore gruppi? Video : Lavori in corso: probabilmente è la frase migliore che attualmente si addice ad uno dei sistemi di messaggistica più apprezzati dagli utenti #Smartphone. Parliamo di WhatsApp [Video], che insieme a Telegram e Messenger di Facebook, è diventato uno dei mezzi di comunicazione più apprezzato per molto utenti, partendo dalle chiamate e alle Video chiamate, fino ad arrivare ai messaggi vocali, in attesa per quanto riguarda #WhatsApp delle note Video. ...

WhatsApp : un bug permette di entrare nei gruppi senza invito Video : #Whatsapp è al centro di un'altra vulnerabilita'. L'applicazione di messaggistica più famosa al mondo sembra non trovare tregua tra l'alternarsi di truffe, usando come mezzo [Video] proprio il social verde, problemi tecnici o bug. Questa volta, però, sembra un problema relativamente meno preoccupante. La scoperta è stata fatta da alcuni tecnici tedeschi che approfondiranno l'argomento in un'apposita conferenza chiamata Real World Crypto e che si ...

WhatsApp : rischio hacker per i gruppi : ecco perché Video : L'importanza notevole che ha riguardato negli ultimi tempi i sistemi di messaggistica istantanea è davvero evidente: sono infatti diventati uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti #Smartphone, grazie a funzioni come le chiamate, le Video chiamate o i messaggi vocali. L'evoluzione tecnologia che [Video]sta riguardando il mondo degli smartphone sta inevitabilmente spingendo gli sviluppatori di tali sistemi di messaggistica ad ...

WhatsApp introduce le note video Video : Ogni giorno un numero sempre maggiore di utenti utilizzano la nota applicazione di messaggeria dai propri dispositivi cellulari. #WhatsApp è ormai parte della vita quotidiana di tutti ed è sempre più il luogo virtuale per scambiare messaggi, dati, testi, file e documenti vari con un rischio via via maggiore di varcare il muro della privacy. A fronte di un numeroso pubblico di utenti, l'applicazione rilascia in modo costante utili aggiornamenti ...

WhatsApp - gruppi in pericolo : anche gli estranei possono spiare i messaggi? Video : WhatsApp [Video]non sarebbe più sicuro per le chat dei gruppi: questa è la conclusione alla quale si è giunti in to ai risultati emersi da una recente ricerca condotta in Germania dalla Ruhr University. Si tratterebbe di una falla scoperta dagli addetti ai lavori che permetterebbe di entrare nei gruppi su #WhatsApp, senza invito, a possibili hacker maleintenzionati. gruppi su WhatsApp a rischio: ecco che cosa è successo I gruppi su WhatsApp, ...

WhatsApp - ecco perché video e audio supereranno i messaggi scritti : WhatsApp si prepara al lancio delle note video. La nuova funzione permetterà di registrare brevi filmati e di inviarli in chat. Secondo il Wall Street Journal i prossimi utenti digitali saranno persone tra le meno istruite al mondo, che andranno online per la prima volta grazie agli smartphone di fascia bassa e ad app intuitive che consentiranno di navigare nonostante la scarsa alfabetizzazione...

WhatsApp - ecco perché video e audio superano i messaggi scritti : WhatsApp si prepara al lancio delle note video. La nuova funzione permetterà di registrare brevi filmati e di inviarli in chat. Secondo il Wall Street Journal i prossimi utenti digitali saranno persone tra le meno istruite al mondo, che andranno online per la prima volta grazie agli smartphone di fascia bassa e ad app intuitive che consentiranno di navigare nonostante la scarsa alfabetizzazione...

WhatsApp : messaggi eliminati - ecco come recuperarli Video : Se dovessimo fare uno studio di mercato riguardante le applicazioni più scaricate dagli utenti #Smartphone, sicuramente le più presenti negli schermi dei dispositivi sono quelle riguardanti i sistemi di messaggistica istantanea. Da #WhatsApp a #Telegram, fino ad arrivare a Messenger di Facebook, la maggior parte degli utenti oramai utilizza come mezzo di comunicazione proprio i sistemi di messaggistica istantanea, per l'immediatezza nel ...

Carrara - l'amante a luci rosse e il re del marmo : il video impazza su WhatsApp : Ha girato un amatoriale a luci rosse per soddisfare i desideri più piccanti del suo facoltoso amante. Nel giro di pochi giorni la clip che vede protagonista Valeria da Sarzana è diventata oggetto di discussioni e allusioni nei bar della località ligure e non solo. Il filmato ha fatto il giro del web ed ha attirato l’attenzione dei cittadini di Carrara incuriositi dalla notizia che l’avvenente mora sia l’amante di un noto imprenditore del marmo. ...

WhatsRemoved : la nuova app che recupera tutto ciò che è cancellato su WhatsApp Video : Inizia a diffondersi da pochissime ore la notizia di una nuova applicazione in grado di recuperare tutto ciò che viene cancellato su #Whatsapp ma che non è stato mai letto: messaggi, audio, Video, foto. Si chiama 'WhatsRemoved'. Sui social gli utenti appaiono molto contenti per la novita'. La nuova e curiosa app: tutti la vogliono Da ieri i maggiori quotidiani nazionali hanno pubblicato la notizia di una nuova applicazione chiamata ...

WhatsApp : il sistema di messaggistica diventerà a pagamento? Video : Il crescente utilizzo dei sistemi di messaggistica istantanea è un dato evidente per gli utenti #Smartphone: per chi infatti utilizza i dispositivi mobili, uno dei mezzi preferiti per comunicare sono proprio le applicazioni come #WhatsApp, #Telegram o Messenger di Facebook, grazie sopratutto a funzionalita' immediate e di facile utilizzo. Su tutte ricordiamo le chiamate, le Video chiamate e sopratutto i messaggi vocali: quest'ultimi oramai sono ...

WhatsApp - la bufala che ha seminato il panico nella chat Video : Da alcuni giorni sui cellulari italiani è comparso un allarmante annuncio: Avviso importante a tutti gli utenti di #WhatsApp. Da sabato mattina 13 gennaio 2018 WhatsApp diventera' a pagamento. Gli utenti della popolare chat possono stare tranquilli: si tratta dell’ennesima versione di una bufala [Video] che circola periodicamente praticamente da quando il sistema di messaggistica è diventato gratuito alcuni anni fa ma che ha comunque seminato il ...

WhatsApp - arriva l'ennesima bufala digitale : ecco quale sarà Video : È una delle applicazioni che vanta milioni di utenti iscritti ed è uno dei sistemi di messaggistica istantanea più apprezzati, insieme a #Telegram ed a Messenger di Facebook, dagli utenti smartphone: parliamo ovviamente di #WhatsApp. La crescita che ha riguardato la nota applicazione di proprieta' di Zuckerberg è stata notevole negli ultimi anni, proprio perché tutti i sistemi di messaggistica istantanea sono diventati i principali mezzi di ...