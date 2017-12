2018 | calendario a sorpresa | pochi ponti ma tutti lunghi e diventano mini vacanze  

Il Calendario Lunare 2018 : In Italia, però, dovremmo accontentarci di vedere l'evento in diretta streaming . Febbraio 2018 Con la seconda luna piena del mese di gennaio e complice la durata particolarmente breve del mese, ...

Saldi invernali Roma 2018 : quando iniziano - calendario - negozi e centri commerciali aderenti : Dopo gli acquisti del Black Friday e la caccia ai regali di Natale gli italiani si preparano per una nuova ondata di shopping: tra non molto comincerà la stagione dei Saldi e sono già in tanti a chiedersi quale sarà la data ufficiale di partenza; vediamo nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci dai Saldi invernali a Roma per il 2018 che sta per arrivare, qual è il calendario degli sconti e quali saranno i negozi e i centri commerciali aderenti. Il ...

Strade Bianche 2018 : quando si corre? Il calendario e la data. Il programma della classica in Toscana : Il primo grande appuntamento della stagione ciclistica italiana sarà la Strade Bianche, una corsa che arriva alla 12ma edizione, ma viene ormai considerata da tutti come una classica. Un percorso unico al mondo, che attraversa le tipiche Strade sterrate delle Toscana, per concludersi a Siena. La Strade Bianche si disputerà il 3 marzo 2018. Lo scorso anno arrivò una grande azione nel finale di Michal Kwiatkowski, che trionfò in solitaria davanti ...

Avviso per il calendario unico eventi Lucca 2018 : Il Settore Dipartimentale Promozione e Tutela del Territorio del Comune di Lucca intende recepire proposte organizzative aventi ad oggetto eventi e manifestazioni di natura artistico, culturale, sportiva da selezionare per l’inserimento nel calendario unico eventi 2018 denominato “Vivi Lucca 2018”…Continua a leggere →

Ciclismo - tutte le rivoluzioni del 2018 : squadre ridotte a 8 ciclisti - cambiano i distacchi - calendario rivisto : Si preannuncia un 2018 davvero molto ricco di novità per il Ciclismo. Le squadre si stanno preparando per l’inizio della prossima stagione che scatterà a metà gennaio in Australia e che si intensificherà poi in primavera con le Classiche Monumento e il Giro d’Italia, passando poi per Tour de France, Vuelta di Spagna e Mondiali a Innsbruck. L’UCI ha comunicato da qualche mese che il prossimo anno porterà in dote delle vere e ...

Saldi 2018/ Quando cominciano? Calendario - date invernali e consigli per evitare truffe (ultime notizie) : Saldi 2018, Quando cominciano? Calendario, date e consigli per evitare truffe. Le ultime notizie di oggi, 26 dicembre 2017, sulla nuova sessione di shopping a prezzi scontati(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 11:13:00 GMT)

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 : programma - orari e tv delle 7 tappe. Il calendario completo : La Coppa del Mondo di sci di fondo, come al solito, a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare, propone il Tour de Ski: sette gare spalmate su nove giorni di competizioni in tre diverse sedi di tappa: Lenzerheide (Svizzera), Oberstdorf (Germania) e Val di Fiemme (Italia). Si inizia in terra elvetica il 30 dicembre con le sprint a tecnica libera, per poi proseguire nell’ultimo giorno del 2017 con la 10 km femminile e la 15 km maschile individuali ...

Ciclismo - tutto il Calendario del 2018 : le date e il programma delle corse. Dalle classiche ai Grandi Giri : Il Calendario 2018 di Ciclismo si preannuncia più ricco che mai: una serie di appuntamenti e di corse che ci terranno compagnia praticamente per tutto l’anno. Gli appassionati avranno modo di divertirsi ammirando i propri beniamini e tifando i propri idoli direttamente sulle strade o davanti al televisore. Si preannuncia davvero una stagione imperdibile e affascinante dove i migliori Campioni si daranno battaglia per la conquista dei ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 Si gioca a Santo Stefano! 12giornata : calendario - programma - orari e tv (26 dicembre) : ...streaming su LVF) 17.00 Unet E-Work Busto Arsizio vs Igor Gorgonzola Novara (diretta streaming su LVF) 17.00 Savino Del Bene Scandicci vs Liu Jo Nordmeccanica Modena (diretta streaming su ...

Volley - SuperLega 2017-2018 Si gioca a Santo Stefano! 13giornata : calendario - programma - orari e tv (26 dicembre) : ...su Lega Volley Channel) 18.00 Wixo LPR Piacenza vs Calzedonia Verona (diretta streaming su Lega Volley Channel) 18.00 Tonno Callipo Vibo Valentia vs Biosì Indexa Sora (diretta streaming su ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – Si gioca a Santo Stefano! 12^ giornata : calendario - programma - orari e tv (26 dicembre) : La Serie A1 di Volley femminile scenderà in campo a Santo Stefano per disputare la dodicesima giornata, la prima del girone di ritorno. La pallavolo non si ferma per le feste, spettacolo assicurato nei sei palazzetti che ospiteranno le partire di questo martedì 26 dicembre. Riflettori puntati sul PalaYamamay dove Busto Arsizio affronterà Novara nel big match, Conegliano proverà ad approfittare di questo incrocio cercando la vittoria su ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Si gioca a Santo Stefano! 13^ giornata : calendario - programma - orari e tv (26 dicembre) : La SuperLega non si ferma per le feste, il massimo campionato italiano di Volley maschile scenderà in campo a Santo Stefano: si preannuncia un martedì 26 dicembre davvero ricco di emozioni con la tredicesima giornata, l’ultima del girone d’andata. Spettacolo annunciato sui sette campi, in palio anche il primo posto e l’annesso titolo platonico di Campione d’Inverno: Civitanova capolista cercherà di conservare il punto di ...

Tour Down Under 2018 : quando si corre? Il calendario completo e le date. Il programma della corsa australiana : Manca poco all’inizio della nuova stagione ciclistica, che scatterà, come di consueto, dall’Australia. La prima corsa WorldTour dell’anno sarà il Tour Down Under, la cui 20ma edizione si terrà dal 16 al 21 gennaio 2018. Sei tappe in programma, in cui i migliori ciclisti del mondo cercheranno di imporsi nel primo appuntamento stagionale. Un percorso vario che offrirà diverse frazioni adatte ai velocisti, ma anche degli arrivi in salita, sui quali ...

Rally - Mondiale 2018 : il calendario completo e le date. Tutti gli appuntamenti e il programma completo : Manca un mese e sarà di nuovo tempo del Mondiale Rally. L’edizione 2018, infatti, scatterà con il Rallye di Monte-Carlo proprio il 25 gennaio e darà il via a 13 tappe che ci porteranno fino al Rally di Australia di metà novembre. Sparisce dal calendario il Rally di Polonia che viene sostituito dal Rally di Turchia, mentre rimane invariata la tappa italiana in Sardegna. Dopo l’esordio monegasco di fine gennaio a metà febbraio si andrà ...