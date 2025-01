Lapresse.it - Energia: Meloni, accordo con Albania e Eau per produzione green

Leggi su Lapresse.it

Milano, 15 gen. (LaPresse) – “Sono molto lieta di annunciare la firma di una partnership strategica tripartita per lanciare un progetto tra le due coste dell’Adriatico. Con lo sceicco Mohammed bin Zayed e il primo ministro albanese Edi Rama parteciperò alla firma per attuare una nuova interconnesione energetica per ladipulita ined esportare poi parte di questaanche in Italia grazie a un cavo sottomarino nel Mar Adriatico”. È quanto ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgiaintervenendo alla ‘Abu Dhabi Sustainability Week’.