Antonella Viola Sono una scienziata rinuncio alla candidatura alla presidenza della Regione Veneto Rischierei di perdere la mia autonomia

