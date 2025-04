Lopinionista.it - Britney Spears: nuova edizione per “Oops!… I Did It Again”

NEW YORK – Per celebrare un’incredibile carriera e la musica dance-pop che ha definito un’epoca, il 16 maggio esce in digitale e in doppio vinile deluxe “Oops!. I Did It(25th Anniversary)” (Legacy Recordings / RCA Records), l’ampliata dell’iconico secondo album in studio della popstar. Ladel disco certificato diamante dalla RIAA contiene 10 tracce bonus tra cui brani rari e 2 remix inediti creati appositamente per questa uscita: “Stronger (Adamusic Remix)” e “Oops!.I Did It(Pessto Remix)”. La versione doppio vinile deluxe include un esclusivo libretto premium di 20 pagine con i momenti più memorabili della creazione di questo album.Al momento della sua uscita, “Oops!. I Did It” fu uno degli album più attesi della cultura pop dei primi anni 2000, sulla scia del successo del suo album di debutto “.