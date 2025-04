WWE Chelsea Green non avrebbe piani per WrestleMania 41

Chelsea Green la scorsa settimana a SmackDown è stata protagonista di un finale non pianificato con la sua sconfitta via count-out contro Zelina Vega.Quella situazione e quell'angle però non porterebbero ad una sua partecipazione a WrestleMania 41.Sean Ross Sapp di Fightful Select nella sezione Q&A ha dichiarato che non ci sono piani per Chelsea Green in vista di questa WrestleMania, almeno fino a settimana scorsa. La discussione del suo articolo e ciò che è successo a SmackDown, potrebbe portare i fan a interrogarsi sulla questione ed è probabile che la WWE cambi idea all'ultimo minuto e le faccia difendere il titolo US o anche soltanto le ritagli spazio per inserirla in qualche modo nello show.Se Chelsea Green rimanesse fuori nessun titolo singolo secondario femminile verrebbe difeso, ma la WWE potrebbe ascoltare i fan e inserire anche Chelsea nella card.

