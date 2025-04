Finisce in coma per una meningite contratta in carcere Ilaria Cucchi presenta un interrogazione sul caso di Tiziano Paloni

Tiziano Paloni, ricoverato d'urgenza al reparto malattie infettive dell'ospedale Lazzaro Spallanzani dopo aver contratto una meningite nel carcere romano di Regina Coeli, dove era detenuto in attesa di giudizio. La mattina di lunedì 7 aprile Paloni è stato. Today.it - Finisce in coma per una meningite contratta in carcere: Ilaria Cucchi presenta un'interrogazione sul caso di Tiziano Paloni Leggi su Today.it Lotta fra la vita e la morte il 40enne, ricoverato d'urgenza al reparto malattie infettive dell'ospedale Lazzaro Spallanzani dopo aver contratto unanelromano di Regina Coeli, dove era detenuto in attesa di giudizio. La mattina di lunedì 7 aprileè stato.

Finisce in coma per una meningite contratta in carcere: Ilaria Cucchi presenta un'interrogazione sul caso di Tiziano Paloni. Tiziano Paloni, interrogazione al ministro sul detenuto in coma per una meningite contratta in carcere. Trani, muore 70enne per infezione da listeria dopo aver mangiato olive in salamoia. "Mio figlio lotta fra la vita e la morte per una meningite contratta in carcere". In coma per una fetta di salmone. Intossicata dal batterio Listeria: “Così la mia vita è stata stravolta”. Vincenzo in coma dopo aver contratto la meningite: il 14enne è tornato a casa. Ne parlano su altre fonti

today.it riferisce: Finisce in coma per una meningite contratta in carcere: Ilaria Cucchi presenta un'interrogazione sul caso di Tiziano Paloni - "Nessuno si è degnato di avvisare i familiari delle sue condizioni - denuncia la senatrice di Avs - e, solo dopo l'intervento dell’avvocato, la famiglia ha potuto conoscere l’ospedale in cui era stato ...

Segnala romatoday.it: Tiziano Paloni, interrogazione al ministro sul detenuto in coma per una meningite contratta in carcere - Il 40enne si trova ancora in coma, in condizioni stazionarie, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Spallanzani. I familiari hanno ottenuto la possibilità di poterlo vedere ...

Lo riporta canaledieci.it: Tiziano Paloni, in coma per una meningite contratta a Regina Coeli. La famiglia denuncia - Una meningite fulminante e poi il ricovero, forse tardivo. Tiziano Paloni, un 40enne romano, si trova in coma in un letto di terapia intensiva all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, dopo aver ...