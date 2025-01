Ilprimatonazionale.it - Il “neo-proibizionismo”: anche senza Covid viviamo nel divieto

Roma, 14 gen – Un vero e proprio neoè qui. DDL sicurezza; zone rosse;di fumo in pubblico; nuovo codice della strada; aumento della video sorveglianza; blocco delle trasferte e daspi a volontà. Sono gli effetti della svolta iper mammona che si sta compiendo in Italia per mano sia della destra di governo che della sinistra amministrativa. Continuano ad accumularsi leggi che vogliono impedire ai giovani di vivere la propria vita con un briciolo di poesia, di desiderio e di libertà.L’orizzonte chiuso del capitalismoCome scrisse Max Weber nel 1905: “L’odierno ordinamento capitalistico è un enorme cosmo, in cui il singolo viene immerso nascendo, e che è a lui dato, per lo meno in quanto singolo, come un ambiente praticamente non mutabile, nel quale è costretto a vivere”.