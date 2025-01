Ilfattoquotidiano.it - Quattro anni dopo Capitol Hill, l’eversore Trump torna alla Casa Bianca: chi l’avrebbe mai detto?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

fa oggi, il 6 gennaio 2021, alzi la mano chi avrebbe scommesso un dollaro, o solo un cent, sul fatto che Donaldsarebbe stato di nuovo eletto presidente degli Stati Uniti, mentre le tv di tutto il mondo diffondevano le immagini dell’assalto al Campidoglio lanciato da migliaia di facinorosi arringati e sobillati proprio dall’allora presidente per costringere il Congresso a rovesciare l’esito del voto e a proclamarlo vincitore ignorando la volontà degli elettori che avevano scelto Joe Biden.Per quella sommossa, che fece cinque vittime e centinaia di feriti e contusi, sono in carcere centinaia di facinorosi, chechiama patrioti e ‘ostaggi’ e che promette di mettere in libertà il primo giorno che sarà di nuovo presidente, il 20 gennaio. Io, quel giorno dior sono, avrei scommesso che in prigione ci sarebbe finito pure, che di quell’insurrezione era l’istigatore e che stette a guardare in tv quanto succedeva, non conscio della gravità degli eventi e, anzi, almeno all’inizio, compiaciuto, nonostante il suo staff e persino sua figlia Ivanka gli chiedessero di richiamare i suoi sostenitori.