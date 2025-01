Ilrestodelcarlino.it - Lutto nell’informazione. Addio Bozzo, giornalista cortese. Per anni fu la ’voce’ di Sanpa

di Carlo Andrea BarnabèCi hai lasciato con discrezione, in silenzio. Lo sai non sono retorico, gli aggettivi importanti mi fanno timore. Sono le parole scritte da Carloalcunifa per ricordare Maria Antonietta Muccioli. Parole che prendiamo in prestito, non ce ne vorrà, per salutarlo. Chi non è del mestiere forse non sa chi era Carlo. Chi l’ha conosciuto, invece, non lo dimenticherà facilmente. Colto, dotato di un’intelligenza vivace, due occhi chiari e vispi dietro i quali affiorava un’inquietudine.aveva 67ed era un. Un free lance, ma in passato era stato ladi San Patrignano. Lui c’era già ai tempi di Vincenzo Muccioli, e c’è stato anche dopo, quando la comunità era affidata al figlio Andrea. Carlo aera arrivato come ospite. Ne parlava senza reticenze.