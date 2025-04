Quotidiano.net - Assemblea sinodale Cei in Vaticano: testo bocciato, rinvio al 25 ottobre

La base dell'della Cei, svoltasi in, hailpresentato dalla dirigenza e dunque viene tutto rinviato all'del 25. "In queste giornateri sono emerse sottolineature, esperienze, criticità", dice mons. Erio Castellucci che ha guidato i lavori, sottolineando che "le moltissime proposte di emendamento avanzate dai 28 gruppi richiedono un ripensamento globale dele non solo l'aggiustamento di alcune sue parti". Tra le questioni ritenute prioritarie dalla base "l'accompagnamento delle persone in situazioni affettive particolari" e la "responsabilità ecclesiale e pastorale delle donne".