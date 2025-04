Gamberorosso.it - "Con i dazi più mozzarelle di bufala false". Sorbillo contro le nuove tariffe di Trump

Leggi su Gamberorosso.it

Non ha dubbi Gino, il pizzaiolo napoletano più social al mondo. «Questi nuovidanno una botta vera al made in Italy di qualità», afferma senza nessun dubbio. E nella sua nuova pizzeria romana, alla stazione Termini, sforna per l'inaugurazione una bella Margherita con su scritto: No.Il business del made in Italy negli Statesera ben conosciuto con le sue insegne in Usa. «Però con il Covid ho dovuto chiudere. non riuscivamo più ad andare avanti - confessa - Ma il mercato americano credo di conoscerlo bene. Vi assicuro che là girano una quantità enorme di cibi tarocchi, nel senso che imitano i prodotti italiani senza esserlo e con una qualità molto molto più bassa. Dal falso San Marzano allebufale, dalla finta farina di Napoli agli oli di oliva che suonano italiano senza esserlo.