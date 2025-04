Sololaroma.it - Roma-Juventus, arbitra Colombo: Di Bello al VAR

Ci stiamo avvicinando alla trentunesima giornata di Serie A, snodo decisivo per la corsa alle coppe europee, in particolare per la Champions League. Laaffronterà laallo stadio Olimpico nel posticipo di domenica 6 aprile, calcio d’inizio alle 20:45., la designazioneleLa Lega Serie A ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 31ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma da venerdì 4 aprile a lunedì 7. Sarà Andreadella sezione di Como a dirigerà la gara tra, in programma domenica 6 aprile alle 20:45. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Berti, con Zufferli IV Ufficiale. Al VAR ci sarà Di, con Mazzoleni come AVAR.