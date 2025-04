Metropolitanmagazine.it - Beauty e oroscopo di nuovo insieme: cos’è il rising sign make-up trend, il trucco basato sull’ascendente

Questo è unda evitare se non credete all’: si chiama-up, e si tratta di creare i-up in base al proprio ascendente zodiacale. Non più segno ufficiale: ormai l’astrologia ci fa sapere che a fare la vera differenza è l’ascendente, ovvero come noi ci poniamo rispetto al mondo esterno (mentre il segno ufficiale, il “sun”, rivelerebbe chi siamo davvero). Liberi o meno di crederci, chiaramente, si tratta di inspo per realizzare dei-up diversi dal solito.-up: ilsul proprio ascendenteAscendente in ArieteL’ascendente Ariete, proprio come segno, punta al bold e deciso. I punti di forza sono infatti contouring definito e blush dai toni freddi. Sugli occhi, smokey eye scuro e lineare, e un classico rossetto rosso.Ascendente in ToroPer il Toro un look delicato e naturale: toni marroni e verde shimmer per gli occhi, mentre il mascara marrone ammorbidisce lo sguardo.