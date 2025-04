Tgcom24.mediaset.it - Genova, nel piper precipitato muore il poliziotto-eroe del rogo di Bologna: era stato premiato da Mattarella

Riccardo Muci, 38 anni, erainsignito al Quirinale del titolo di Cavaliere Ordine al Merito Repubblica Italiana "per il coraggio e l'altruismo con cui si è adoperato per prestare soccorso in occasione dell’incidente del 6 agosto 2018 a Casalecchio"