Ortazzo – Ortazzino l’area nel parco del Delta del Po diventa di proprietà pubblica

Ravenna, 3 aprile 2025 – L’appuntamento è alle 9,30 davanti ai cancelli del, in via delle Cave. Un risultato lungamente atteso per la tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturalistico dell’Emilia-Romagna:di, uno dei siti a maggiore biodiversità del litorale emiliano-romagnolo, entra ufficialmente a far parte del patrimonio pubblico. FABRIZIO ZANI FOTOGRAFO Ad aprire i cancelli sarà il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, accompagnato dall’assessora regionale alla Tutela e valorizzazione della biodiversità, Gessica Allegni, un rappresentante dell'amministrazione comunale di Ravenna, la presidente deldeldel Po, Aida Morelli, e del direttore del, Massimiliano Costa. L’acquisizione delè frutto di un accordo extra-giudiziale fra la Miura Re spa, precedentemente proprietaria dei 477 ettari di, e ildel Po.