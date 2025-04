Gravidanzaonline.it - Perché questa mamma casalinga ha mandato una fattura da 2700 dollari al marito

Leggi su Gravidanzaonline.it

In un TikTok ormai diventato virale, con oltre 3 milioni di visualizzazioni, la creatror eAmber Audrey siede tranquillamente davanti alla telecamera e fa un resoconto faccia pagare alper i suoi servizi di. Spoiler: il totale è di 2.700a settimana, ovvero circa 140.000all’anno.Lei chiama queste spese come “tutto ciò che faccio pagare a mioper i miei servizi da“, e anche se in realtà Audrey non manda una veraal, il suo video ha riacceso il dibattito sul carico mentale delle mamme casalinghe e sul fatto che i loro servizi non siano ricompensati.“Se vuole risparmiare, può aiutarmi a fare una qualsiasi di queste cose – dice la creator nel video – Non gli resta molto alla fine del mese, ma mi dà abbastanza per pagare il mutuo.