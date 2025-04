Tpi.it - Nanni Moretti ricoverato per un infarto: “È cosciente e ha parlato con i medici”

e hacon idopo l’intervento d’urgenza eseguito all’ospedale San Camillo di Roma nella serata di mercoledì 2 aprile in seguito a un: è quanto trapela sulle condizioni del regista e attore., 71 anni, è stato immediatamente operato subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso e successivamente trasferito nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Le sue condizioni erano apparse subito serie anche se già in serata la situazione era stata definita “non drammatica”.Il regista e attore lo scorso ottobre aveva avuto un altroed era stato curato sempre al San Camillo dalla stessa équipe medica. Il dottor Francesco Saia, presidente della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (Gise), ha elogiatoper aver riconosciuto in tempo i sintomi: “Nella cura dell’acuto, il tempo è fondamentale, il tempo è vita.