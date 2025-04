Dayitalianews.com - Una malattia fulminante ha portato via Barbara, mamma e già nonna, a soli 48 anni. Una donna dal cuore grande, che ha dedicato la vita agli altri. I funerali domani presso l’abbazia di Casamari

Una scomparsa che lascia un segno profondo nella comunitàIafrati si è spenta all’età di 48nel pomeriggio di martedì 1° aprileil Presidio Columbus – Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverata per combattere unache, nel giro di poco tempo, l’ha sottratta all’affetto dei suoi cari. La notizia ha suscitato profonda commozione nella cittadina di Veroli, doveviveva e lavorava, e dove era conosciuta e amata da tutti per la sua dolcezza, il suo impegno e il suo instancabile sorriso.Un esempio di dedizione al lavoro e all’amore per gliera un punto di riferimento all’interno della Casa di Riposo “Don Luigi e Carolina Scaccia”, dove operava con la cooperativa sociale Diaconia. Non era soltanto un’operatrice: per colleghi e ospiti era una presenza rassicurante, premurosa e affettuosa, capace di portare calore umano anche nelle giornate più difficili.