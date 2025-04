Dayitalianews.com - Accusato di aver costretto una minore ad avere rapporti con lui, finisce in manette un giovane di 17 anni. I due si erano conosciuto durante una festa, quindi la violenza. L’intervento dei carabinieri di Gaeta

Un’indagine delicata che ha portato alla misura cautelareÈ stato eseguito lo scorso 1° aprile daidella Tenenza diun provvedimento di custodia cautelare in Istituto Penale Minorile (IPM) nei confronti di un ragazzo nato nel 2008, originario della provincia di Caserta. La misura è stata emessa dal Tribunale per inni di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica presso lo stesso foro, al termine di un’indagine che ha ricostruito gravi episodi disessuale aggravata ai ddi una coetanea.L’aggressione denunciata dopo una serata in discotecaL’episodio risale al mese di dicembre 2024, quando unanne, dopopartecipato a una serata presso una discoteca di Baia Domitia, nel comune di Cellole, ha fatto rientro a casa in condizioni fisiche visibilmente compromesse.