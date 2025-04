Riforma pensioni Durigon | ‘bloccheremo l’aumento dell’età pensionabile nel 2027’

Leggi su .com

Nei giorni scorsi la Cgil aveva lanciato l’allarme a seguito dell’ultima analisi effettuata dal proprio osservatorio della Previdenza, da dove é emerso che nel 2027 potrebbero esserci 44 mila nuovi esodati se il Governo non interverrà sull’adeguamento automatico dei requisitistici alla speranza di vita, in quanto molti lavoratori hanno aderito negli ultimi anni a misure di pensione anticipata, prendendo accordi con le aziende, ragion per cui l’incremento dei requisiti richiesti rischierebbe di lasciare senza reddito e senza contribuzione tanti di questi. Sulla questione é intervenuto Claudio, che dal canto suo pare aver rassicurato sulle intenzioni del Governo, ma i lavoratori non si sentono affatto sicuri delle dichiarazioni rilasciate e chiedono certezze.2025, Durogon assicura: Ci impegneremo a sterilizzareCosì, che dal canto suo ha cercato di smorzare le polemiche e le preoccupazioni emerse: “Come Governo ci impegniamo a sterilizzarenel 2027 nonostantedell’aspettativa di vita.