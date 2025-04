Sorpresa per voi | guardate con chi sto Lorenzo che serata dopo il Grande Fratello | così festeggia il ritorno a casa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilè finito ma i dettagli, i retroscena e le indiscrezioni sui protagonisti di questa 18esima edizione non mancano. I concorrenti si sono riappropriati della loro vita, nuova per moltiil reality show di Canale 5, e dei loro profili social e i fan impazziscono a ogni foto o notizia. Vogliono sapere tutto degli inquilini che hanno seguito per mesi e la curiosità arriva a livelli altissimi suSpolverato.È stato lasciato in diretta tv, proprio durante la finale, da Shaila Gatta e dunque fuori dalil modello e la ballerina hanno preso strade separate e si stanno vivendo questi giorni in maniera completamente differente l’uno dall’altra. Lei ha scelto la strada del silenzio, anche social. Lo ha rotto solo mercoledì per assicurare a tutti che la decisione di rompere conè stata solo sua.