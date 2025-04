Il Critico spiegazione del finale | alla fine Nina muore?

Leggi su Cinefilos.it

Ildel?Il film di Anand Tucker, Il– Crimini tra le righe (qui la nostra recensione), è un dramma criminale che cambia marcia un po’ troppo presto. Jimmy Erskine, interpretato da Ian McKellen, era noto per i suoi commenti spietati e taglienti: se da un lato alcuni apprezzavano il suo feroce senso, dall’altro gli attori lo temevano. La prima parte del film esplora il narcisismo di Erskine e il suo bisogno compulsivo di sentirsi potente e validato, ma la trama presto degenera in una direzione fin troppo cupa per la premessa iniziale. Jimmy Erskine si sente minacciato quando il nuovo caporedattore, il Visconte Brooke, lo avverte di moderare il tono delle sue critiche. Era forse la prima volta che qualcuno osava mettere in discussione il suo stile, e Jimmy non sapeva come reagire.