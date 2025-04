.com - Continuano i Rottama Days di Windtre: il momento giusto per cambiare il tuo vecchio telefono

Leggi su .com

Roma, 3 aprile 2025 –torna in TV con l’iniziativae con lo spot che mette in scena una serie di situazioni simpatiche in cui il protagonista è lo smartphone non più funzionante e tutti i disagi che questo può creare nella vita quotidiana.La soluzione diè sempre quella di recarsi in unStore durante iilsmartphone* con il nuovo Samsung Galaxy S25, ad un prezzo straordinariamente vantaggioso. I nuovi clienti possono infatti acquistare a rate, con carta di credito, il nuovo Samsung Galaxy S25 128GB con Galaxy AI a 9,99 euro in più al mese sottoscrivendo l’offerta dedicata Pack 5G Reload exChange con Giga illimitati in 5G ed un risparmio di 470 euro. Inoltre, i clienti che si recheranno in unStore potranno scegliere anche la soluzione di acquisto a rate con finanziamento beneficiando dell’anticipo zero.