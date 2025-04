Robinson Crusoe | le differenze tra il libro e il film del 1997 con Pierce Brosnan

Leggi su Cinefilos.it

: letra ile ildelconDa poco aggiunto al catalogo Netflix, ildelcone diretto da Rod Hardy e George T. è balzato in Top 10. Basato sull’omonimo celebre romanzo di Daniel Defoe, ilè uno dei tanti adattamenti cinematografici della famosa storia di sopravvivenza.Molte rivisitazioni moderne dihanno eliminato alcuni aspetti religiosi e aggiunto invece alcuni elementi contrari rispetto al testo originale. Confrontando questa relativamente recente iterazione della storia con il, si notano grandiche alterano il significato della storia e cambiano completamente l’approccio verso la religione in generale e il cristianesimo in particolare.Le maggioritrae ildelNelè ridotto in schiavitù per 24 anni (cap.