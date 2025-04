Latuafonte.com - The Couple: come funziona, televoto, diretta h24, quanto dura, cast

Leggi su Latuafonte.com

Ultimo aggiornamento 3 Aprile 2025 10:38 am by RedazioneThe– Una vittoria per due? Cosa dovranno fare le coppie all’interno del reality show? Tante domande da parte del pubblico di Canale 5 curioso di scoprire cosa accadrà nella nuova Casa più spiata d’Italia. A condurre questo nuovo programma, che rappresenta un esperimento, è Ilary Blasi. Tutto inizia nella prima serata di lunedì 7 aprile 2025, ma vediamo ora insieme tutto quello che c’è da sapere.il reality Thesu Canale 5 eh24Leggi anche: GF, raccolta fondi per Zeudi: la reazione di Signorini è quella di tuttiLeggi anche: Grande Fratello, Iago e Amanda stanno insieme: Stefania confermaTheè una sorta di Grande Fratello ma affrontato in coppia. Infatti, pare che il reality show avràlocation proprio la Casa dove finora hanno vissuto Helena Prestes e il resto degli ex gieffini.