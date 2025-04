Salernotoday.it - Scopre il tradimento e inizia a picchiare e maltrattare il marito: braccialetto elettronico per una donna

Scatta ilper unaaccusata diil suo ex, a Campagna. A stabilirlo, il Gip Francesco Guerra. Tra i vari episodi denunciati nel 2023, uno in cui la vittima è finita in ospedale per essere stato colpito con un secchio alla testa.