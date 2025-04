Gamberorosso.it - Niente carne coltivata in Europa: il piano proteico dell’Europa zoppica

Leggi su Gamberorosso.it

Una notizia buona e una cattiva. Quella buona è l'impegno da parte della Commissione europea di procedere verso una diversificazione proteica nel prossimo futuro, quella cattiva è che in questo processo non è coinvolta lae la relativa ricerca scientifica a essa collegata che a oggi rimane appesa al filo della sola richiesta di autorizzazione all'Efsa della francese Gourmey con il suo foie gras coltivato. Ma facciamo un passo indietroLa lettera dellerlamentari ad HansenAll'inizio di quest'anno, i membri del Parlamento europeo Anna Strolenberg e Sigrid Friis hanno scritto una lettera al Commissario per l'agricoltura Christophe Hansen invitandolo a sviluppare una strategia europea che puntasse a una diversificazione delle proteine. La lettera è stata sostenuta da un'ampia coalizione dirlamentari di tutti i colori politici.