Digital-news.it - Sky Sport Motori Weekend | F1 GP del Giappone e CIV Misano live e in streaming su NOW

Leggi su Digital-news.it

In arrivo un nuovodida non perdere su Sky e insu NOW con il mondiale F1 e l’inizio di stagione del Dunlop CIV.F1 A SUZUKA - Da giovedì 3 a domenica 6 aprile, appuntamento in diretta esclusiva con il terzo appuntamento del2025 di F1, il Gran Premio del,da vivere su SkyUno, SkyF1, Sky4K, insu NOW. Si parte giovedì alle 13 con le parole dei piloti per poi scendere in pista nelle prime ore del venerdì per la prima sessione di prove libere alle 4.30, mentre bisognerà attendere le 8 per la seconda sessione. Sabato alle 4.30 del mattino la terza sessione di libere, anticipo delle qualifiche che scatteranno alle 8. Domenica la gara, con il semaforo verde atteso alle 7 del mattino.Telecronaca affidata come di consueto a Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené.