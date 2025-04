.com - La mia cena Gelinaz: breve storia di un irritante desinare

Leggi su .com

Questo articolo è iniziato come unadidascalia del reel girato durante ladel 31 marzo al Montelombroso di Milano. Quando tuttavia ho esaurito i 2.200 caratteri ammessi da Instagram, ho capito che ciò che stavo scrivendo non era più una caption e, nonostante mi fossi recato aper piacere e non per lavoro, il mio flusso di pensieri non poteva che essere verbalizzato.A costo di essere una voce fuori dal coro (anche se al momento è anche l’unica, non avendo alla pubblicazione di questo articolo ancora letto null’altro in merito), mi sento di condividere la mia onesta considerazione.Ho partecipato alla serata del 31 marzo di!, format che si propone il rispettabile obiettivo di far spingere chef e ristoratori fuori dalla propria zona di comfort al fine di riflettere su alcuni aspetti della professione, in questo caso il tema è il ruolo dela musica nel fondersi in maniera omogenea e risaltare la proposta gastronomica di fine dining.