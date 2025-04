Ilrestodelcarlino.it - Restituiti alla chiesa di San Faustino 28 beni liturgici rubati nel 2022

Modena, 3 aprile 2025 –dei Santie Giovita Martiri di via Giardini a Modena ventottooggetto di furto. La restituzione è stata fatta ad opera dei carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale di Bologna. La refurtiva in questione, dal valore di 30mila euro circa, secondo quanto emerso dalle indagini è stata rubata il 7 luglio deldirettamente dall’interno della. Autore del furto un cittadino straniero già noto alle forze dell’ordine. Quel giorno, come dimostrato dai video del sistema di videosorveglianza, il soggetto in questione è entrato nellae, senza destare alcun sospetto, si è diretto verso la sagrestia, da dove poi ne è uscito con la refurtiva nascosta in un borsone scuro. All’interno pissidi e calici del XVIII e XIX secolo.