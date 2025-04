Ilrestodelcarlino.it - False dichiarazioni al processo Grimilde, chiesto processo per l'avvocato Piccolo

Reggio Emilia, 3 aprile 2025 – La Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha riil rinvio a giudizio nei confronti dell’Antonio, del Foro di Bologna, per l’ipotesi del reato di istigazione e determinazione alla falsa testimonianza di un testimone citato dalla Procura della Repubblica di Bologna, Dda e dalla difesa degli imputati Oppido Domenico e Gaetano, nell’ambito del. La vicenda riguarda la testimonianza prevista per l’udienza del 20 giugno 2022 in tribunale a Reggio Emilia, in cui il testimone avrebbe riferito circostanze non vere e mai dette durante le indagini preliminari, a seguito delle pressanti istigazioni dell’avv.che, dal marzo del 2022, lo avrebbe istruito attraverso ripetuti contatti telefonici e anche in occasione di due incontri in un hotel (il 2 aprile 2022 e il 18 giugno 2022, in quest’ultimo caso alla presenza di uno degli imputati.